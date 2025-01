Novo Nordisk: Hört dieser Crash denn niemals auf?

"Was hoch kommt, kommt auch wieder herunter", beschreibt nicht nur (wenn auch sehr holzschnittartig) das Gravitationsgesetz, sondern oft genug auch die Entwicklung an der Börse. Ein im vergangenen Jahr besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür war ausgerechnet einer der wenigen europäischen Börsen-Champions: Novo Nordisk .

Und da ist auch schon das nächste Tief!

Aus fundamentaler Perspektive ist der Crash der Aktie eine Kombination aus zeitweise heiß gelaufener Bewertung sowie einer Reihe von schlechten Nachrichten. Vor allem die enttäuschenden Studiendaten zum neuen Abnehmpräparat CagriSema sorgten für tiefe Sorgenfalten – umso mehr, als dass Erzrivale Eli Lilly mit seinem Präparat überzeugen konnte.

Nichtdestotrotz sorgte am Dienstag die gesenkte Prognose von Eli Lilly für weitere Verluste bei beiden Unternehmen. Die Anteile von Novo Nordisk fielen am Handelsplatz in New York auf ein neues 52-Wochen-Tief, was ein technisches Verkaufssignal bedeutet. Gibt es trotzdem Anlass zur Hoffnung?

Scharfe Trendwende nach bearishen Divergenzen

Dass der Aktie von Novo Nordisk nach dem Erreichen des Allzeithochs bei knapp 150 US-Dollar nichts zählbares mehr gelungen ist, hat aus technischer Perspektive einen triftigen Grund. Die Rekordnotierungen waren technisch nicht bestätigt, denn sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Abwärtstrends.

Dadurch ist es zu bearishen Divergenzen und einer anschließenden Trendwende gekommen. Inzwischen bestätigen die Indikatoren den Abwärtstrend der Aktie. Insbesondere Zwischenanstiege werden mit immer neuen tieferen Hochs in der technischen Indikation quittiert und zementieren so den anhaltenden Preisverfall der Aktie.

Technische Gesamtlage äußerst schwach, aber ...

Insbesondere der letzte Anstiegsversuch über die Abwärtstrendlinie sowie den 50-Tages-Durchschnitt hatte verhängnisvolle Folgen. Nach der enttäuschend ausgefallenen Wirkstoffstudie handelte Novo Nordisk mit einem gewaltigen Down-Gap unter der Unterstützung bei 100 US-Dollar. Das hatte zur Folge, dass die Aktie weiter gesunken ist und inzwischen auf dem Support bei 80 US-Dollar aufsetzt.

Die ausgeprägte Schwäche ist auch ein Resultat der gleitenden Durchschnitte, in denen es Ende Oktober zu einem Death Cross und damit einem starken technischen Verkaufssignal gekommen ist. Die technische Gesamtlage muss daher als äußerst schwach bezeichnet werden.

... es gibt erste Anzeichen der Besserung!

Ungeachtet dessen verfügt die Aktie im Bereich von 80 US-Dollar über eine Rebound-Chance. Anlass zur Hoffnung auf eine Zwischenerholung liefern vor allem zwei Dinge. Erstens ist die Aktie im RSI mit einem Wert von 24 Punkten auf Tageskursbasis deutlich überverkauft gewesen. Als Schwellenwert gelten 30 Punkte. Und zweitens ist es kurzfristig zu einer bullishen Divergenz gekommen.

Genauso, wie das Rekordhoch im Sommer technisch nicht bestätigt war, konnte die technische Indikation nun das jüngste Tief nicht bestätigen. Der RSI ist gegen den Trend der Aktie gestiegen. Auch der MACD konnte etwas zulegen und dabei zumindest über seine Signallinie klettern, was zwar noch keinen Aufwärtstrend, aber den Verlust von Abwärtsdynamik anzeigt.

Fazit: Ganz frühe, antizyklische Einstiegschance ...

Damit handelt es sich zwar noch längst nicht um eine eindeutige Long-Chance – prozyklische Anleger sollten frühestens ab 100 US-Dollar wieder einstiegen. Risikobewusste Antizykliker finden im aktuellen Setup jedoch eine frühe Möglichkeit, sich bei der Aktie zu engagieren und von einer technischen Gegenbewegung zu profitieren, die zunächst den Lückenschluss zum Ziel hat.

Wenngleich es noch zu früh ist, eine nachhaltige Trendwende auszurufen, dürfte die Aktie von Novo Nordisk im weiteren Jahresverlauf allein aufgrund seiner großen Bekanntheit und des großen Anlegerinteresses vor einer Erholung stehen. Auch die Bewertung ist mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 inzwischen wieder moderat (Eli Lilly: 32,9).

... mit der Chance auf +148,7 Prozent

Wer die zu erwartende Erholung begleiten und dabei überdurchschnittlich hohe Gewinne einfahren möchte, kann auf den Discount-Optionsschein VC6PD2 setzen. Der begrenzt im Unterschied zu einem herkömmlichen Optionsschein zwar die Gewinne bei 100,00 US-Dollar, ist dafür aber deutlich günstiger zu haben. So vermeiden es Anleger, die derzeit überdurchschnittlich hohe implizite Volatilität (gewissermaßen heiße Luft ohne Gegenwert) zu bezahlen.

VC6PD2 garantiert eine Auszahlung für Kurse zwischen 80 und 100 US-Dollar. Bei 100 US-Dollar winkt zum Laufzeitende der Maximalbetrag von 1,94 Euro, was einer Renditechance von fast 150 Prozent entspricht. Für Kurse zwischen 80 und 100 US-Dollar erhalten Anleger eine anteilige Auszahlung. Einige Beispiel sind im Auszahlungsprofil festgehalten:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein VC6PD2 (Basis 80,00 $ / Cap 100,00 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie 83,10 $ Kaufpreis Discount-Call 0,78 € Basispreis / Cap 80,00 $ / 100,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 19.09.2025 Verkaufspreis Aktie 80,00 $ 85,00 $ 90,00 $ 95,00 $ 100,00 $ Wertentw. m. OS 0,00 € 0,49 € 0,97 € 1,46 € 1,94 € Rendite Aktie -3,7 % +2,3 % +8,3 % +14,3 % +20,3 % Rendite Discount-OS -100,0 % -37,2 % +24,4 % +87,2 % +148,7 % Breakeven 88,07 $

Stand: Mittwoch, 15. Januar, 15:00 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle angegebenen Renditen

Doch Vorsicht: Sollte Novo Nordisk zum Laufzeitende am 20. Juni unterhalb von 80 US-Dollar notieren, droht der Totalverlust. Zwischenzeitliche Kurse unterhalb von 80 US-Dollar stellen im Unterschied zu KO-Zertifikaten jedoch kein Problem dar.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

