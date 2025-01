AKTIEN IM FOKUS Reifenwerte im Blick - Analystenlob für Conti und Michelin Die Aktien von Continental haben am Mittwochmorgen vorbörslich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen sie um fast 2 Prozent an, während Michelin kaum gehandelt wurden. UBS-Analyst David Lesne erklärte den Anlegern in einem aktuellen …