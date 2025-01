MedMira erhält von Health Canada Zulassung für Reveal G4 Rapid HIV-1/2 Test für den Point-of-Care-Einsatz

Halifax, Nova Scotia - 14. Januar 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Health Canada die Zulassung für seinen Reveal HIV-1/2-Schnelltest (Reveal HIV-Test) für den Point-of-Care (POC)-Einsatz erhalten hat. Der Reveal HIV-Schnelltest hat eine Sensitivität von 99,64% und eine Spezifität von 99,71% erreicht und eignet sich damit hervorragend für Angehörige der Gesundheitsberufe, die ein schnelles, zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Ergebnis benötigen, das in jeder Gesundheitseinrichtung verwendet werden kann.

Der Reveal HIV-Test ermöglicht ein sofortiges Ergebnis zum genauen Nachweis von HIV-1/2-Antikörpern mit nur einer kleinen Probe, die durch einen Stich in den Finger entnommen wird. Da der Test (nach der Probenentnahme) in weniger als 1 Minute durchgeführt werden kann, erhält der Anwender ein sofortiges Ergebnis, das nicht verfliegt. Dies und die Tatsache, dass keine besondere Lagerung erforderlich ist, machen den Reveal-HIV-Test zu einem äußerst geeigneten Instrument für alle Bereiche des Gesundheitswesens.

Das Produkt basiert auf der einzigartigen und patentierten Rapid Vertical Flow Technology von MedMira mit einer eingebauten Reagenz- und Verfahrenskontrolllinie, die es dem Benutzer ermöglicht, sicher zu sein, dass der Test korrekt durchgeführt wird. Dieses besondere Merkmal bietet den Komfort und die Sicherheit, dass ein Test korrekt durchgeführt wurde. Ein unverzichtbares Element für jeden Schnelltest, insbesondere für lebensverändernde Diagnosen wie HIV.

"Unser REVEAL HIV-Test ist eine der schnellsten und zuverlässigsten Lösungen für den HIV-Nachweis. Da die HIV-Infektionsraten in Kanada weiter ansteigen, benötigen Gesundheitsdienstleister Diagnosen, die nicht nur genau, sondern auch einfach, kostengünstig und in jeder Umgebung zugänglich sind. Ob in unterversorgten, abgelegenen Gebieten oder in städtischen Zentren mit überlasteten Gesundheitssystemen, unser Test ist so konzipiert, dass er sofortige und verwertbare Ergebnisse liefert. sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Gemeinsam mit unseren Partnern, wie REACH Nexus, sind wir bestrebt, unsere innovativen Lösungen schnell einzuführen und Kanadas Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen, das HIV-Screening zu modernisieren und auszuweiten."