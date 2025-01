D-Wave, Rigetti & Quantum Computing: Der Optionsmarkt verheißt nichts Gutes!

"Es ist derzeit schwierig, irgendeine Art von langfristigem Investitionsargument für Quantum zu finden", sagte Bill Stone von Glenview Trust Co.

Dramatische Verluste

Unternehmen wie Rigetti Computing, D-Wave Quantum und Quantum Computing haben in den vergangenen 5 Handelstagen teils über 50 Prozent ihres Wertes verloren. Trotz beeindruckender technologischer Fortschritte sind viele der Firmen unrentabel und generieren geringe Umsätze. Beispielsweise wird IonQ 2025 voraussichtlich 189 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von nur 83 Millionen US-Dollar verlieren.

Spekulation treibt Bewertungen

Einige Quantum-Unternehmen erreichten Bewertungen, die weit über ihren tatsächlichen Einnahmen liegen. Rigetti beispielsweise erzielte 2024 nur 11,2 Millionen US-Dollar Umsatz, hatte aber kürzlich eine Marktkapitalisierung von über 5,6 Milliarden US-Dollar. Kevin Mahn von Hennion & Walsh Asset Management erklärt: "Wir beobachten den Sektor, aber derzeit fehlen diesen Firmen entscheidende Faktoren wie Rentabilität und Bilanzstärke."

Shortseller aktiv

Die hohen Bewertungen ziehen Shortseller an. Laut S3 Partners stieg das Volumen von Leerverkäufen im Quantum-Sektor in den ersten zwei Wochen 2025 um 58 Millionen US-Dollar.

Martin Shkreli, bekannt als "Pharma Bro", hat öffentlich seine Short-Strategie gegen Quantenaktien enthüllt. Auf X nannte er die Branche "unglaublich überbewertet" und zog Parallelen zur Dotcom-Blase. "Einige dieser Aktien haben einen Abwärtstrend von 90 Prozent oder mehr vor sich", warnte Shkreli eindringlich. Und weiter: "Ich empfehle, D-Wave Systems, Rigetti, IonQ und Quantum Computing zu shorten."

Auch am Optionsmarkt hat sich die Stimmung verschlechtert: Das Put-Volumen hat das Rekord-Call-Volumen der vergangenen Monate übertroffen, so Brent Kochuba von SpotGamma.

Trotzdem könnte das Potenzial von Quantencomputern beeindruckend bleiben. Peter Chapman, CEO von IonQ, erwartet, dass sein Unternehmen bis Ende des Jahrzehnts mit einem Umsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar profitabel wird. Die Technologie bietet enorme Chancen in Bereichen wie Medikamentenentwicklung und Verschlüsselung.

Während Quantum-Aktien derzeit unter massivem Druck stehen, könnten sie in Zukunft erneut in den Fokus der Anleger rücken. "Es würde mich nicht überraschen, wenn wir in etwa einem Jahr anfangen würden, einige Quantenaktien in Betracht zu ziehen", so der Investor Mahn.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





