Euro hält sich vor US-Preisdaten kaum verändert bei 1,03 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,03 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend knapp über der Marke gestanden hatte.

Am Devisenmarkt warteten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung in den USA. Diese stehen am Nachmittag auf dem Programm und werden wegen der möglichen Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed stark beachtet. Analysten gehen davon aus, dass sich die Inflation im Dezember weiter verstärkt hat und erwarten im Schnitt eine Jahresrate von 2,9 Prozent.