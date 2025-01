Dax startet freundlich - US-Berichtssaison läuft an

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.320 Punkten berechnet, damit ein Plus von 0,2 Prozent zum Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Continental-Aktien, am Ende die Papiere von Beiersdorf und MTU.



Die Investoren warteten "mit Hochspannung auf die heute beginnende US-Berichtssaison" mit den Quartalszahlen von JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Zusätzlich treffen die US-Verbraucherpreise und der Empire State Index auf ein voll Spannung geladenes Interessensumfeld."





