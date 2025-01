BASF willl 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz wegen Ethylen-Kartell

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Clariant reagierte prompt: "Wir weisen die Anschuldigungen entschieden zurück und werden uns vehement verteidigen", teilte das Unternehmen mit Sitz in Basel mit. Clariant betonte, dass das Verhalten der beteiligten Parteien keine Auswirkungen auf den Markt gehabt habe und berief sich auf stichhaltige Beweise.

Bereits 2020 hatte die Europäische Kommission das Kartell mit einer Gesamtsumme von 260 Millionen Euro sanktioniert. Clariant zahlte damals eine Buße von 155,8 Millionen Euro. Während die anderen Unternehmen – darunter Orbia und Celanese – ebenfalls Strafen akzeptierten, wurde Westlake als Kronzeuge von einer Geldbuße befreit.

Mit der nun eingereichten Klage vor einem Münchner Gericht will BASF die finanziellen Schäden aus den Kartellabsprachen kompensieren. Die BASF-Aktie konnte in den vergangenen Handelstagen etwas Boden gut machen und notiert am Mittwoch rund 0,9 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 43,10EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.





