UmweltBank will mit Girokonto die Kundenzahl bis 2028 auf 500.000 verdreifachen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 6,08 auf Tradegate (15. Januar 2025, 09:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -4,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 216,83 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,5000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +67,22 %/+50,50 % bedeutet.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte UmweltBank Aktie Beiträge: 2.954 Beiträge:

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank gibt heute im Rahmen ihres Capital Markets Dayerste Einblicke in die vergangene Geschäftsentwicklung und gibt einen Ausblickauf die strategische Ausrichtung bis 2028.Nach rund einem Jahr als Vorstandssprecher der UmweltBank zeichnet Dietmar vonBlücher ein positives Bild: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr können wir bereitssignifikante Erfolge bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie vorweisen.Durch die schnelle und konsequente Umsetzung konnten bis Jahresende 2024messbare Erfolge erzielt werden". So wuchs die Kundenzahl 2024 netto um ca. 17 %bzw. ca. 23.000 auf fast 155.000 Kunden - der größte jährliche Zuwachs in derUnternehmensgeschichte. Die Einlagen von Privatkunden konnten im gleichenZeitraum um ca. 1 Mrd. Euro gesteigert werden. Daneben konnte einNeukreditvolumen von ca. 245 Mio. Euro erreicht werden.Die erstmals im März 2024 vorgestellte und auf Wachstum abzielende strategischeAusrichtung wird beibehalten. Im Privatkundengeschäft liegt der Fokus künftigauf dem Angebot eines erweiterten Produktspektrums. Dazu gehört neben dergeplanten Einführung eines Girokontos im Q2/2025 auch die beabsichtigtedeutliche Ausweitung des Anlageangebots im Fondsbereich. Ebenso plant die Bankzukünftig eine Anlageberatung anzubieten. Bis zum Jahr 2028 erwartet die Bank500.000 Kunden (2024: ca. 155.000).Im Firmenkundengeschäft soll einerseits die gute Marktpositionierung imKreditgeschäft weiter gestärkt werden. Andererseits soll das Wachstumspotenzialim Einlagengeschäft stärker ausgeschöpft werden. Mit der beabsichtigtenFinanzierung von Batterieenergiespeichersystemen stärkt die Bank zudem ihreRolle in der Finanzierung der ökologischen Transformation in Deutschland. Überdie Ausweitung des Konsortialkreditgeschäfts soll das Kreditvolumen künftigkapitalschonend ausgebaut werden. Bis zum Jahr 2028 soll das jährlicheNeukreditvolumen sukzessive auf 650 Mio. Euro anwachsen.Der geplante Abbau von Beteiligungen sowie die Optimierung desTreasury-Portfolios wurden 2024 bereits stark vorangetrieben. Die Bank hat sichweiterhin das Ziel gesetzt, bis 2026 den Großteil ihrer Beteiligungen abzubauen.Ein zusätzliches Kosteneffizienzprogramm soll die Profitabilität der Bankverbessern. So strebt die UmweltBank bis 2028 eine Cost-Income-Ratio von maximal60 %, sowie eine Eigenkapitalrendite vor Steuern von mindestens 12 % an."Auch 2025 wollen wir unseren auf Wachstum ausgerichteten Kurs konsequentfortsetzen: Wir wollen im laufenden Jahr 55.000 neue Kunden gewinnen und diePrivatkundeneinlagen deutlich steigern. Daneben streben wir ein Neukreditvolumen