Windanlagenbauer Nordex erhält deutlich mehr Aufträge

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine steigende Nachfrage nach Windkraftenergie hat dem Turbinenbauer Nordex im vergangenen Jahr einen Rekordauftragseingang beschert. Vor allem im Schlussquartal zogen die Hamburger noch einmal deutlich mehr Neugeschäft an Land. Die Verkaufspreise veränderten sich dabei kaum. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, dass die robuste Nachfrage anhält. Die Entwicklung kam bei den Anlegern am Mittwoch gut an.

Kurz nach dem Handelsstart knüpften die im Mittelwerte-Segment MDax notierten Aktien an ihren jüngsten Aufschwung an - mit einem Plus von fünf Prozent. Danach gaben die Papiere aber einen Teil der Gewinne wieder ab.