BERNSTEIN RESEARCH stuft Just Eat Takeaway.com auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Für den Mediensektor sei 2024 das dritte Jahr mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen in Folge gewesen, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Wachstumsschwäche Chinas und ein etwaiger Zollstreit beträfen die Branche nicht. Für Just Eat Takeaway spreche ein flexibles Geschäftsmodell./bek/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 21:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 12,31EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.