Bayer droht Milliardenrisiko – Supreme Court könnte neu bewerten!

Bayer wurde in den USA von einer Jury zur Zahlung von 100 Millionen US-Dollar an vier Personen verurteilt, die gesundheitliche Schäden durch ausgetretene polychlorierte Biphenyle (PCB) im Sky Valley Education Center in Monroe, Washington, erlitten haben sollen. Die Chemikalien stammten aus Leuchtstoffröhren, die von Monsantos Tochtergesellschaft produziert wurden – einem Unternehmen, das Bayer 2018 übernommen hatte.

Die Kläger, darunter Schüler und Mitarbeiter, führten gesundheitliche Probleme wie Krebs und neurologische Erkrankungen auf die PCB-Belastung zurück. Insgesamt wurden von mehr als 200 Personen ähnliche Beschwerden eingereicht. Während die Jury die gesundheitlichen Schäden bei vier Klägern als erwiesen ansah, wurden elf weitere Klagen abgewiesen. Bayer argumentierte, die gemessenen PCB-Werte seien laut der US-Umweltschutzbehörde EPA unbedenklich gewesen und die Schule habe Warnungen, die Beleuchtungskörper zu erneuern, ignoriert.