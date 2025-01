Borussia Dortmund - Aktie im Rampenlicht - 15.01.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Borussia Dortmund mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,90 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,07 % musste die Borussia Dortmund Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Am deutschen Aktienmarkt hält die jüngste Aufwärtsbewegung kurz vor den Inflationsdaten aus den USA an. Der Dax legte innerhalb der ersten Handelsstunde 0,28 Prozent auf 20.327 Punkte zu und blieb damit in Sichtweite zu seinem bisherigen Rekord, …

Nach der überraschenden Auswärtsniederlage gegen das Kellerkind Kiel sind die Aktien von Borussia Dortmund am Mittwoch unter die Marke von 3 Euro gerutscht. Mit 2,91 Euro kosteten die Papiere der Schwarzgelben so wenig wie seit Mitte 2013 nicht …