Sky Deutschland / Sky Deutschland präsentiert: Sky Stream Hotel - Das ...

An Herausforderungen der Hotellerie angepasst



In der Hotellerie steht das Wohlbefinden der Gäste im Mittelpunkt. Ein unvergesslicher Hotelaufenthalt soll sich durch eine gehobene Ausstattung und ein Extra an Komfort vom Alltag abheben. Dazu gehören auch moderne Unterhaltungsmöglichkeiten, die jedoch oft hinter den Erwartungen der Gäste zurückbleiben. Während früher das Hotel-Fernsehen eine größere Sendervielfalt als zu Hause bot, hinkt es heutzutage den hochauflösenden Streaming-Diensten im heimischen Wohnzimmer hinterher.



Mit Sky Stream Hotel ist damit Schluss: Sky bringt die nahtlose Integration der Streaming-Welt in das Hotelerlebnis. Das umfassende Sky Entertainment Angebot und lineare Kanäle in HD-Qualität bietet den Gästen ein unvergleichliches Fernseherlebnis, dass den Hotelbesuch maßgeblich aufwertet. Die Benutzeroberfläche von Sky Stream Hotel ist intuitiv gestaltet und bietet zahlreiche innovative Funktionen, die das Navigieren durch die vielfältigen Inhalte erleichtern.



Angesichts steigender Betriebskosten bietet Sky mit Sky Stream Hotel der Hotellerie eine Möglichkeit, die Unterhaltungsangebote zu modernisieren, ohne kostspielige Investitionen.



Hotelgäste entdecken schnell die Vorteile



Sky Stream Hotel bietet Hotelgästen eine Vielzahl von Vorteilen, die ihren Aufenthalt noch angenehmer gestalten:



- Smarte Benutzeroberfläche: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es den Gästen, schnell und einfach durch die verschiedenen Inhalte zu navigieren und ihre Lieblingssendungen zu finden

- Intuitiver Zugang: Einfache Suche per Sprachsteuerung - Riesige Auswahl an Entertainment auf Abruf (On Demand) - Aktuelle Blockbuster, tausende Filme, Serien und mehr - Lineares TV: Inhalte von Sky sowie mehr als 50 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in HD-Qualität

- Bester Live-Sport: Sky Live-Sport mit Fußball-Bundesliga, allen Spielen der 2. Bundesliga, dem Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag, der Premier League, dem DFB-Pokal, Formel 1 und vielen weiteren

- Mehrsprachig: Viele Inhalte im Originalton oder mit Untertiteln

Hoteliers bietet Sky Stream Hotel zahlreiche Vorteile



- Attraktivität steigern: Mit Sky Stream Hotel können Hotels ihren Gästen ein erstklassiges Fernseherlebnis bieten, das die Attraktivität des Hotels erhöht und die Zufriedenheit der Gäste steigert

- Einfache Installation: Sky Stream ist einfach via WLAN zu installieren und erfordert keine aufwendigen technischen Anpassungen (OHNE Sat-/Kabelanschluss und Kopfstation)

- Kosteneffizienz: Sky Stream Hotel bietet eine kosteneffiziente Lösung, die den Hotels ermöglicht, ihren Gästen hochwertige Inhalte anzubieten, ohne hohe Investitionen tätigen zu müssen

- Große Vielfalt auf einer Plattform frei empfangbar, Sky Sender & Inhalte auf Abruf, alle Free-TV-Sender

- Für internationale Gäste: Serien, Filme, Sender im Originalton - Barrierefreiheit: Mehrere Zugangswege mit der Sky Fernbedienung oder Spracheingabe

- In öffentlichen Bereichen: Auch für die Hotelbar buchbar (Live-Sport von Sky)

Lars Winking, Vice President Sky Business: " Sky Stream Hotel wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen. Es bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird Hotelgästen dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach zu finden. Unser Fokus bei Sky liegt klar auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Genau deshalb investieren wir in Sky Stream Hotel, um das Fernseherlebnis noch einfacher zu machen - mit der Expertise der Sky Group und Stärke des Comcast Ökosystems im Rücken. "

Sky Stream Hotel ist ab sofort in Deutschland verfügbar und wird in den kommenden Monaten auch in Österreich eingeführt. Weitere Informationen zu Sky Stream Hotel finden Sie unter: https://business.sky.de/hotellerie .

Über Sky Deutschland



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

