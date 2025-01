Industrieproduktion steigt wie erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im November den zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 0,2 Prozent zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Dies war von Volkswirten erwartet worden. Im Oktober war die Produktion nach revidierten Daten ebenfalls um 0,2 Prozent gestiegen, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war. Im September war die Fertigung noch gesunken.

Wie Eurostat weiter mitteilte, stieg die Produktion in allen Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes. Am stärksten war der Zuwachs im November bei den Gebrauchsgütern, mit einem Plus von 1,5 Prozent. Außerdem zeigte sich ein deutlicher Anstieg der Energieproduktion mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent.

Wie bereits in den Vormonaten wurden die Gesamtzahlen durch Daten aus Irland verzerrt. Hier ist die Produktion stark um 5,8 Prozent geschrumpft. In Irland wird die Methode für die Saisonbereinigung derzeit überprüft. In Deutschland ist die Produktion um 1,3 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich sank die Industrieproduktion in der Eurozone im November um 1,9 Prozent. Dies war von Analysten ebenfalls erwartet worden./jkr/la/stk