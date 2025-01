Upgrade für Fuchs: Darum ist die Kursflaute eine Einstiegschance

Trotz seiner einmaligen Marktposition bereitet die Aktie Anlegern derzeit wenig Freude. Ähnlich wie der MDAX als ganzes kam auch die Aktie von Fuchs – das bis 2023 noch als Fuchs Petrolub firmierte – in den vergangenen 12 Monaten nicht in die Gänge und steht mit einem Kurs von 40 Euro nahezu unverändert da.

Der Mannheimer Konzern Fuchs arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich in einer hochspezialisierten Nische. Er ist der einzige unabhängige Spezialist und Vollsortimenter für Schmierstoffe. Ein Geschäft, dass sich bisweilen auch gegenüber konjunkturellen Schwankungen als sehr robust erwiesen hat. "Fuchs hat viele Vorzüge, darunter hohe Renditen, praktisch keine Schulden und eine konstante Bilanz von Marktanteilsgewinnen bei den weltweiten Schmierstoffen", erklärt Berenberg Analyst Sebastian Bray.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Dank eines starken vierten Quartals 2024, geprägt von Volumensteigerungen und positiven Konsolidierungseffekten durch die Übernahme von Lubcon, erwarten die Analysten von Warburg Research ein EBIT von über 100 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen sie mit einem Gewinn, der leicht über der Managementprognose von 430 Millionen Euro liegt – ein neuer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Warburg-Analyst Oliver Schwarz hat die Aktie jüngst von Halten auf Kauf hochgestuft und sieht das Kursziel bei 50 Euro.

Trotz beeindruckender Zahlen bleibt das freie Cashflow-Niveau unter dem Rekordwert von 2023. Hauptgrund: gestiegene Working-Capital-Anforderungen. Mit Blick auf 2025 ist die Erreichung des EBIT-Ziels von 500 Millionen Euro aus der mittelfristigen Strategie von 2019 für die Analysten fraglich – geopolitische Unsicherheiten und die Pandemie waren damals nicht einkalkuliert.

Gewinner im Megamarkt: Biotechnologie ist eine der bedeutendsten Zukunftstechnologien: Hier gibt es 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial

Besonders im Bereich Spezialanwendungen, wie der Medizintechnik, zeigt sich laut der Analyse ein Wachstumsschub. In dieser Sparte übernahm Fuchs Anfang dieses Jahres das Unternehmen Boss Lubricants.

Rückläufig sind die Umsätze dagegen in der Automobilindustrie. Der Grund: In Elektrofahrzeugen werden weniger Schmierstoffe als in Verbrennerfahrzeugen benötigt. Einen Teil dieses Verlusts könnte das Unternehmen allerdings mit Kühlflüssigkeiten für Batterien wieder wettmachen, betont Berenberg-Analyst Bray. "Wir glauben, dass EVs nicht mehr als 40-50 Basispunkte pro Jahr des organischen Umsatzwachstums wegnehmen werden."

Auch Berenberg empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 48 Euro zum Kauf. "Trotz der langsamen Entwicklung der Automobilmärkte im Jahr 2024 sollten Verbesserungen im Portfolio und Kundenausrichtung ein erhebliches Ertragswachstum über den gesamten Zyklus ermöglichen. Wir glauben, dass der freie Cashflow unterstützend wirken wird, und die langfristigen Wachstumsaussichten sind robust."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die FUCHS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 30,55EUR auf Tradegate (17. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.