Özdemir setzt auf weitere Seuchen-Eindämmung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir setzt auf eine weitere strikte Eindämmung der Maul- und Klauenseuche in Deutschland und will die Folgen für die Landwirtschaft möglichst gering halten. "Wichtig ist, dass wir jetzt alles mit voller Kraft darauf setzen, dass es zu keinen weiteren Ausbrüchen kommt", sagte der Grünen-Politiker vor einer Sondersitzung des Agrarausschusses des Bundestags in Berlin. Zugleich gelte es schnell herauszubekommen, was die Eintragsquelle für das Virus gewesen sei. Vorsichtsmaßnahmen seien weiterhin nötig.

"Kein Grund zur Entwarnung"