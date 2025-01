FREQUENTIS und IBM kooperieren beim Emergency Services Network für das britische Innenministerium

Wien (IRW-Press/15.01.2025) - * IBM wurde als Lieferant für ein großes neues Netzwerk zur Bereitstellung der Kommunikation von Notfalldiensten ausgewählt * Als ein zentraler Partner von IBM wird Frequentis Lösungen für das Emergency Services Network (ESN) liefern * Das ESN wird die Arbeit und Reaktionen der Mitarbeiter:innen im Einsatz koordinieren und so die britischen Straßen sicherer machen und die Umsetzung des Plan for Change der britischen Regierung unterstützen * 300.000 Mitarbeiter:innen werden von Daten, Bildern, Standortberichten und Sprachkommunikation profitieren

Das Emergency Services Network (ESN) wird mehr als 300.000 Einsatzkräfte in Großbritannien unterstützen, indem es ihnen eine bessere Technologie und schnelleren Zugang zu Daten in Notsituationen und bei Einsätzen vor Ort bietet.

Polizeikräfte, Feuerwehren und Rettungsdienste werden in der Lage sein, Live-Daten und -Bilder, Standortberichte und wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit auszutauschen, während sie zeitkritische Rettungs- und Hilfseinsätze durchführen.

IBM wird das Projekt gemeinsam mit mehreren Partnern, wie Frequentis, Samsung Electronics, Ericsson, Exponential-E und Palo Alto Networks umsetzen.

"Wir sind stolz, das Emergency Services Network bei der Bereitstellung einer sicheren und robusten Kommunikationsplattform zu unterstützen, die Notfalldiensten im Einsatz hilft", sagt Rahul Kalia, Managing Partner, IBM Consulting UK and Ireland. "In Zusammenarbeit mit unseren Ökosystem-Partnern werden wir einsatzkritische Dienste für Einsatzkräfte zur Verfügung stellen, um die Sicherheit in unseren Gemeinden in ganz Großbritannien zu erhöhen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung, um dieses Projekt zeitnah und kosteneffektiv umzusetzen."

Unter der Leitung des britischen Innenministeriums wird ESN die nächste Generation schneller, sicherer und geschützter Sprach-, Video- und Datenkommunikation einführen, die es den Notfalldiensten ermöglicht, beim Schutz und der Hilfe für die Bürger:innen zusammenzuarbeiten und ihre Bemühungen zu koordinieren. Ähnliche Technologien wurden bereits in Ländern wie den USA, Kanada und Südkorea erfolgreich eingeführt.

