Deutsche Anleihen Kursgewinne - Inflation in Großbritannien schwächt sich ab Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,19 Prozent auf 130,63 Punkte und stabilisierte sich damit nach seinen jüngsten Verlusten. Die Rendite …