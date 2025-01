Krombacher Gruppe festigt Marktführerschaft und investiert in Zukunftsfähigkeit (FOTO)

Krombach (ots) - In einem insgesamt sehr herausfordernden Umfeld konnte sich

Krombacher im Jahr 2024 behaupten und die Marktführerschaft als Deutschlands

beliebteste Biermarke weiter festigen. Insbesondere im Bereich der alkoholfreien

Erfrischungsgetränke ist die Krombacher Gruppe im vergangenen Jahr insgesamt

relevant gewachsen.



Der Gesamtausstoß der Krombacher Gruppe lag 2024 bei 7,570 Mio. Hektoliter (hl).

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein leichter Rückgang um 0,8 %. Die Dachmarke

Krombacher setzte dabei 5,675 Mio. hl ab (-1,1 %). Die alkoholfreien

Getränkesorten um Schweppes haben sich 2024 erneut positiv entwickelt, ein

Zuwachs um 1,7 % auf 1,635 Mio. hl. Der Anteil der alkoholfreien Getränke

innerhalb der Krombacher Gruppe beträgt rund 40 %.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir hatten im Jahr 2024 mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen.Gedämpftes Konsumklima, fehlende Distributionsstrukturen in Teilen des Handelszu Jahresbeginn, ein verregnetes Frühjahr und leider auch wenige Impulse imSommer, trotz einer insgesamt gelungenen Fußball-Europameisterschaft im eigenenLand, waren Faktoren, die unser Ergebnis beeinflusst haben. Trotzdem zeigte sichauch im vergangenen Jahr wieder einmal, wie stark unsere Marken im Marktpositioniert sind", so Hendrik Kuhn, Vertriebsdirektor Handel Krombacher undGeschäftsführer Schweppes Deutschland.Krombacher ist und bleibt Deutschlands Biermarke Nr. 1In einem insgesamt rückläufigen Biermarkt musste auch der Marktführer leichteVerluste hinnehmen. Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte Krombacher jedochdie Position als Deutschlands beliebteste Biermarke erneut bestätigen. Neben demFlaggschiff Krombacher Pils ist es vor allem auch die Sortenvielfalt unter derDachmarke Krombacher, die sich bereits seit einigen Jahren als richtigeStrategie erweist. Das zeigte sich auch 2024 beispielsweise durch die sehrpositive Entwicklung der alkoholfreien Produkte Krombacher Spezi undKrombacher's Fassbrause.Im Jahr 2025 wird die Markenkommunikation für Krombacher noch stärker in denFokus gerückt. Das Markenprofil soll weiter geschärft und die Sortenvielfalt alswichtiger Zukunftsbaustein ausgebaut werden. Um den insbesondere durch denAusbau der Produktvielfalt gestiegenen Anforderungen im technischen Bereich derBrauerei Rechnung zu tragen, hat Krombacher vor wenigen Wochen das größteInvestitionsprogramm in der Geschichte der Brauerei gestartet. Dieses Programmsieht u. a. den Umbau und die Erneuerung der Abfüllanlagen in Krombach vor.Hierfür werden in den kommenden sechs Jahren insgesamt über 100 Millionen Euro