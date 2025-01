WeRide als Technologielieferant für neues Pilotprojekt zum autonomen Fahren in der Schweiz ausgewählt

Während der Testphase werden zwei autonome Fahrzeuge mit WeRide-Technologie im Einsatz sein. Wenn der Betrieb aufgenommen wird, was für das zweite Quartal erwartet wird, werden bis zu vier Fahrzeuge eingesetzt. Der vollständig unbemannte Modus wird bis zu fünf Jahre laufen. Im Jahr 2026 soll die Flotte um acht zusätzliche autonome Fahrzeuge erweitert werden, wobei eine weitere Expansion in der Zukunft vorgesehen ist.

ZÜRICH, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ -- WeRide Inc. (NASDAQ: WRD), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des autonomen Fahrens, ist der Technologieanbieter für ein innovatives neues Pilotprojekt zum autonomen Fahren in der Schweiz. Das Projekt wird vom Kanton Zürich und den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) finanziert und vom Swiss Transit Lab (STL) geleitet, wobei WeRide Produkte und betriebliche Unterstützung liefert. Die Entscheidung zeigt erneut, dass die führende L4-Technologie von WeRide für autonomes Fahren und die Erfahrung des Unternehmens bei deren Betrieb auf dem internationalen Markt Anerkennung finden.

Die ersten automatisierten Fahrzeuge werden in der Schweizer Region Furttal eingesetzt. Die Bewohner werden die autonomen Fahrzeuge über eine von ioki bereitgestellte App buchen können.

Tony Han, Gründer und CEO von WeRide, sagte: „Der Start des Pilotprojekts für den öffentlichen Nahverkehr in der Schweiz zeigt das Engagement von WeRide für den Ausbau autonomer Fahrlösungen in Europa. Von großen Sportveranstaltungen über den Flughafenbetrieb bis hin zu öffentlichen Verkehrsdiensten haben unsere Lösungen ihre hervorragende Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Szenarien bereits bewiesen."

In der Schweiz sind die Bahnstrecken die Hauptverbindungswege zwischen den großen Städten und Gemeinden. Nach Angaben des Bundesamts für Verkehr (BAV) fahren die Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt 70 Mal pro Jahr mit der Bahn – das ist der höchste Wert in Europa. In den Vororten und ländlichen Gebieten sind die Transportmöglichkeiten jedoch begrenzt.

Die Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB), einer der Projektinvestoren, wurde 1902 gegründet und ist die staatliche Eisenbahngesellschaft der Schweiz. Sie betreibt ein Schienennetz von rund 3.000 Kilometern. Der Kanton Zürich ist der zweitgrößte Investor. Die Projektträgerschaft übernimmt das Swiss Transit Lab (STL), das sich der Entwicklung und Erprobung intelligenter Mobilitätslösungen verschrieben hat. Die Parteien werden die autonome Fahrtechnologie von WeRide nutzen, um das intelligente Verkehrsnetz der Schweiz auszubauen.

Dieses Projekt ist das dritte von WeRide in Europa innerhalb von acht Monaten. Kürzlich hat WeRide Europas erstes kommerzielles autonomes Kleinbusprojekt am Flughafen Zürich gestartet und den autonomen Shuttle-Service L4 bei den French Open 2024 in Paris bereitgestellt.

Die Wahl der WeRide-Technologie bestätigt die Vielseitigkeit der WeRide One Technologieplattform für autonomes Fahren und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Produkte und zeigt, dass die Technologie, Produkte und Dienstleistungen von WeRide in Europa auf großes Interesse stoßen.

Die WeRide Incorporation (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 12,30USD auf Nasdaq (15. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.