Bitcoin mit Knallerstart 2025

Unser Blick auf den Jahresstart 2025 – hohe Volatilität, aber auch tolle Chancen – besonders in Europa. Nicolas war zu Gast in der Telebörse – hier zu sehen . Testen Sie unseren Börsendienst mit dem Comeback-Paket „Deutschland 2025“ und unseren Optionsscheinen für Börsengewinne 2025.

Rund 16 Jahre hat es gedauert, bis der Bitcoin die Marke von 100.000 Dollar geknackt hat. Die Euphorie hat sich in der zweiten Dezemberhälfte aber gelegt obgleich immer höhere Kursziele genannt wurden. Ethereum hatte es sogar richtig gebeutelt, fiel der Krypto-Konkurrent doch von rund 4.000 auf 3.000 Dollar zurück. Doch der Start ins Jahr 2025 zaubert das Lächeln zurück in die Gesichter der Krypto-Fans. „Auch Aktien wie Coinbase, MicroStrategy oder SuperMicro erholen sich erkennbar und stehen auf den Kurslisten in den USA wieder ganz oben“, so Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets. Flankiert wird das Ganze aber von Aktien aus dem Sektor der Quantencomputer, die Mitte Dezember den Bitcoin als Hype ablösten und im Falle von D-Wave Quantum direkt mal von 3,6 Euro auf 10 Euro schnellten. Dass Krypto mit dem Januarstart wieder ins Laufen kommt liegt selbstredend auch am 20. Januar.

Trump als Krypto-Libertärer

Denn tatsächlich könnte die neue US-Regierung relativ schnell verlässliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit digitalen Währungen schaffen. Die Rechnung, die sich daraus für den Markt ergibt, klingt zunächst einleuchtend: Mehr Rechtssicherheit bedeutet mehr Interesse von institutionellen Investoren und damit steigende Nachfrage und höhere Kurse. Entscheidend ist, was in den Kursen bereits eingepreist ist. Bis Mitte Dezember war viel spekulatives Kapital in den Bitcoin geströmt. So flossen in den ersten zwölf Tagen nach der US-Wahl knapp sieben Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs. Umgerechnet entspricht dies etwa 6000 Bitcoin. „Andererseits kommen seit dem Halving im April aufgrund der damit verbundenen Verknappung nur noch rund 450 Bitcoin pro Tag auf den Markt“, so Experte Walter. Vor einigen Jahren waren es noch durchschnittlich rund 1800 Münzen.

Langfristfans als Stabilisator

Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, zumal der Bitcoin zunehmend von langfristigen Investoren gehalten wird und somit vergleichsweise wenige Münzen im Umlauf sind. Mittlerweile lässt die Dynamik aber langsam nach. Die Einführung von ETFs ist abgeschlossen, das nächste Halving steht erst 2028 an und die Trump-Wette ist auch gespielt. Denn es wird oft vergessen, dass Bitcoin in erster Linie der Spekulation dient und nicht als Goldersatz und damit als sicherer Hafen zu sehen ist.

Gold günstig zum Bitcoin – oder doch umgekehrt?

Mittlerweile muss man für einen Bitcoin 37 Unzen Gold bezahlen. Ähnlich teuer war die digitale Münze während der beiden Hochphasen im Jahr 2021. Mathias Beil von der Sutorbank findet, dass man „im Vergleich Bitcoin mit Gold kann man sehen, wie schnelllebig die Zeit ist. Aktuell kostet das Kilo Gold etwas über 81.000 Euro, während der Preis für einen Bitcoin bei knapp 100.000 Euro liegt. Es ist nichts Aufregendes passiert, außer, dass die Spekulationen um den Bitcoin ins Kraut schießen. Ein sicherer Hafen wie Gold hat oft auch Ebbe und Flut. Vergleichen wir jedoch Gold und Bitcoin, dann sage ich klar, dass Gold eine Investition und der Bitcoin eine Spekulation ist.“ Wie schnell sich die Stimmung drehen kann, zeigt ein Blick in den Rückspiegel. Vor genau zwei Jahren drückte die Pleite der Kryptobörse FTX den Bitcoin auf 16.000 Dollar. Die Stimmung war im Keller, innerhalb von nur zwölf Monaten brach der Kurs damals um rund 77 Prozent ein. Der starke Januarauftakt muss also keinesfalls eine Garantie dafür sein, dass 2025 ein bärenstarkes Bitcoin-Jahr wird.