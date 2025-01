Vinanz Limited - Expansionspläne für Bitcoin-Mining-Flotte in Nebraska und Texas

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zum Kauf, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Anteilen an Vinanz Limited in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre.

London, New York, 15. Januar 2025 / IRW-Press / Vinanz Limited (LSE: BTC in London und US OTCQB: VINZF), das an der Londoner Börse notierte Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Bitcoin-Mining-Betrieben in den USA und in Kanada, freut sich, bekannt zu geben, dass es einen Kaufauftrag zur Aufstockung seiner Bitcoin-Mining-Flotte in Nebraska, USA, auf 100 Miner unterzeichnet hat und die Absicht hat, in Texas zu expandieren.

Nach der erfolgreichen Notierung der Aktien des Unternehmens an der Londoner Börse („LSE”) am Montag, dem 13. Januar 2025, bringt Vinanz die Expansion seiner Bitcoin-Mining-Betriebe in den USA und Kanada weiter voran, wo es derzeit über Cluster von Bitcoin-Minern verfügt, die in Hosting-Anlagen Dritter in Nebraska, Indiana, Iowa in den USA und in Labrador (Kanada) tätig sind.

Vinanz hat weitere 34 Bitcoin-Miner des Typs Antminer S19k Pro (120 TH) von seinem Hosting-Partner in Nebraska, Basic Mining, bestellt, die bereits online sind, sodass die gesamte kombinierte Flotte in Nebraska auf 100 Miner angewachsen ist. Basic Mining teilte mit, dass die operativen Margen gemäß den Bestimmungen seines Hosting-Vertrags (der die Stromkosten umfasst) und bei einem Bitcoin-Preis von 94.987 $ bei diesen S19K bei 30,9 % liegen. Das Unternehmen beabsichtigt, angesichts der zunehmenden Chancen seine Flotte in Nebraska weiter auszubauen.

Im Hinblick auf Texas vereinbarte Vinanz mit Basic Mining auch, Aufträge zu initiieren, um die neuen, mit hohem Spektrum ausgestatteten und äußerst effizienten 390 TH Whatsminer M63s Hydro Miner in seiner Hosting-Anlage in Victoria im Süden von Texas zu testen. Diese neuen Miner sind die jüngste Entwicklung in der Bitcoin-Mining-Technologie mit einem Energieverbrauch von 7,2 Kilowatt und einer Effizienz von 18,5 Joule/TH, und gemäß den Hosting-Vertragsbedingungen beträgt die operative Marge bei diesen Minern nach Installation und Hashing 43,3 % bei einen BTC-Preis von 94.994 $.