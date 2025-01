Wirtschaft muss sich auf länger anhaltende Rezession einstellen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- United Interim Wirtschaftsreport 2025: Ausweg aus der Krise nur durchgrundlegende Reformen- Zehn der renommiertesten Interim Manager zeigen auf, wie Deutschland aus derKrise findet: Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, ChristianFlorschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-PeterStöppler, Roland Streibich und Karlheinz ZuerlDie deutsche Wirtschaft muss sich auf eine länger anhaltende Rezessioneinstellen, die nur durch grundlegende Reformen zu bewältigen sein wird. Zudiesem Schluss gelangt der "Wirtschaftsreport 2025" der Management-CommunityUnited Interim ( http://www.unitedinterim.com ). Dem Report liegt eine Umfrageunter 550 Interim Managern zugrunde; diese gelten als "Seismografen derWirtschaft". Studienleiter Dr. Harald Schönfeld, Geschäftsführer von UnitedInterim, begründet: "Interim Manager übernehmen als Führungskräfte auf Zeit inmehr Unternehmen mehr betriebliche Aufgaben als angestellte Manager und erhaltendadurch einen übergreifenden Einblick in die aktuellen Herausforderungen derWirtschaft." Zehn der renommiertesten Interim Manager - Dr. Bodo Antonic, UlviAydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, JaneEnny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl -haben die Wirtschaftsumfrage konzipiert und die Ergebnisse analysiert.Demnach geben zwei Drittel der befragten Führungskräfte dem WirtschaftsstandortDeutschland die Schulnote 4 oder schlechter. Ein Viertel stuft die aktuelle Lagemit der Note 3 ein, sieben Prozent vergeben eine 2 oder gar eine 1. Für dieZukunft ist das Gros der Interim Manager zuversichtlich, sofern es in dennächsten Jahren zu grundlegenden Reformen kommt. Bis zum Jahr 2030 erwartenbeinahe 60 Prozent eine Verbesserung auf die Note 2 bis 3, wobei 30 Prozent festvon einer 2 ausgehen. Gut ein Drittel ist allerdings der Überzeugung, dassDeutschland auch in fünf Jahren mit 4 oder einer noch schlechteren Noteabschneiden wird.Appell an die Politik zur "Wirtschaftswende""Alles kommt darauf an, ob die Wirtschaftswende gelingt oder nicht", sagt derInterim Manager Dr. Bodo Antonic. Sein Kollege Ulvi Aydin schlägt den Bogen zurPolitik: "Unter Kanzler Gerhard Schröder ist es schon einmal gelungen,Deutschland durch wirtschaftsfreundliche Reformen aus der Rezession zu holen.""Damals ging es allerdings in erster Linie nur um einen Aspekt, nämlich dasArbeitsrecht", gibt Jane Enny van Lambalgen zu bedenken."Die neue Bundesregierung des Jahres 2025 steht vor der schwierigen Aufgabe, aufzahlreichen wirtschaftsnahen Gebieten Reformen durchführen zu müssen, um einen