Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken / Deutsche Wirtschaft schrumpft im zweiten Jahr in Folge

WIESBADEN (ots) - Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr

2024 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 %

niedriger als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug der Rückgang der

Wirtschaftsleistung in Deutschland ebenfalls 0,2 %. "Konjunkturelle und

strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen

Entwicklung im Wege", sagte Ruth Brand bei der Pressekonferenz

"Bruttoinlandsprodukt 2024 für Deutschland" in Berlin. "Dazu zählen zunehmende

Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe

Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere

wirtschaftliche Aussichten. In diesem Umfeld schrumpfte die deutsche Wirtschaft

im Jahr 2024 erneut", so Brand weiter.



Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe mit deutlichen Einbußen,

Dienstleistungsbereiche legen insgesamt zu







um 0,4 % zurück. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den

einzelnen Wirtschaftsbereichen.



Im Verarbeitenden Gewerbe wurde weniger erwirtschaftet, die Bruttowertschöpfung

nahm gegenüber dem Vorjahr deutlich ab (-3,0 %). Vor allem wichtige Bereiche wie

der Maschinenbau oder die Automobilindustrie produzierten deutlich weniger. In

den energieintensiven Industriezweigen - hierzu zählen beispielsweise die

Chemie- und Metallindustrie - blieb die Produktion auf niedrigem Niveau. Im Jahr

2023 war sie infolge der stark gestiegenen Energiepreise erheblich

zurückgegangen.



Im Baugewerbe nahm die Bruttowertschöpfung 2024 gegenüber dem Vorjahr mit -3,8 %

noch etwas stärker ab. Die nach wie vor hohen Baupreise und Zinsen führten dazu,

dass insbesondere weniger Wohngebäude errichtet wurden. Auch das Ausbaugewerbe

musste Produktionsrückgänge hinnehmen. Die Modernisierung und der Neubau von

Straßen, Bahnverkehrsstrecken und Leitungen führten dagegen zu einem Plus im

Tiefbau.



Die Dienstleistungsbereiche entwickelten sich im Jahr 2024 insgesamt positiv

(+0,8 %), jedoch uneinheitlich. So stagnierte die Bruttowertschöpfung im

zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe. Dabei konnten

der Einzelhandel und die Anbieter von Verkehrsdienstleistungen jeweils Zuwächse

verzeichnen, während der Kfz- und Großhandel sowie die Gastronomie weniger

erwirtschafteten als im Vorjahr. Die Bruttowertschöpfung der

Unternehmensdienstleister stagnierte ebenfalls. Der Wirtschaftsbereich

Information und Kommunikation setzte dagegen seinen Wachstumskurs fort (+2,5 %).

Dies galt auch für die vom Staat geprägten Wirtschaftsbereiche: Neben der





