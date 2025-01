Der wichtigste globale Event in der Tourismusbranche

Madrid (ots/PRNewswire) - Brasilien steht als Partnerland im Mittelpunkt einer

wachsenden Auflage mit 9.500 Unternehmen aus 156 Ländern und 884

Hauptausstellern



Die von IFEMA MADRID organisierte Internationale Tourismusmesse (FITUR) wird

während ihrer 45. Ausgabe, die vom 22. bis 26. Januar stattfindet, den globalen

Tourismusmarkt versammeln. Die Veranstaltung wird die außergewöhnlichen Erfolge

der Tourismusindustrie im Jahr 2024 und ihre vielversprechenden Aussichten für

2025 hervorheben. Ein Kontext der Stärke, in dem die unter dem Dach der FITUR

vereinte Branche ihren Stolz auf die Zugehörigkeit zum Sektor, ihre

transformative Rolle und ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation

hervorheben will.





Die FITUR eröffnet erneut den internationalen Kalender der Tourismusmessen undbekräftigt ihre Führungsrolle als wichtigste Veranstaltung - gemessen an derZahl der Teilnehmer und Besucher, die von allen öffentlichen und privatenAkteuren der Wertschöpfungskette unterstützt wird. Dies zeigen auch die auf derPressekonferenz vorgelegten Zahlen: 9.500 teilnehmende Unternehmen, 156 Länderund 884 Hauptaussteller präsentieren ihr Angebot in neun Hallen , darunter 101Länder mit offiziellen Vertretungen .Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die hervorragende Resonanz der Brancheauf FITUR 2025 in den Besucherzahlen widerspiegeln wird. Es wird mit mehr als150.000 Fachbesuchern von Mittwoch bis Freitag und rund 100.000Publikumsbesuchern am Wochenende gerechnet. Dieser Zustrom hat für Madrid einengeschätzten wirtschaftlichen Effekt von 445 Millionen Euro, der sich positiv aufSektoren wie Transport, Hotels, Gastronomie, Kultur und Unterhaltung auswirkt.FITUR: Ein globaler Treffpunkt für die TourismusbrancheNach einem Jahr der Erholung von der Pandemie im Jahr 2024 steht die FITURwieder unter dem Vorzeichen von Wachstum. Die direkte Beteiligung derHauptaussteller hat 884 erreicht, was einen Anstieg von 10 % insgesamt und 19 %bei der Präsenz internationaler Aussteller bedeutet.Diese internationale Ausrichtung, die für die Ziele der FITUR von zentralerBedeutung ist, spiegelt sich in den 101 offiziellen Ländervertretungen wider -fünf mehr als bei der letzten Ausgabe - sowie in der Aufnahme von elf neuenLändern, die sich der FITUR 2025 anschließen , vor allem aus Afrika und Asien.Der Bereich Travel Technology ist um 6 % gewachsen und untermauert die zentraleRolle von Innovation. Hier werden globale Trends bei Buchungstechnologien vonüber 100 Unternehmen aus aller Welt vorgestellt.Zu den Höhepunkten für 2025 gehört Brasiliens Teilnahme als Partnerland , miteiner bedeutenden Präsenz, um seine vielfältigen Tourismusangebote zu