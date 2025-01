RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Änderungen in der Vertriebsstruktur des Online-Modehändlers könnten zu einem weniger wettbewerbsfähigen Service auf dem US-Markt führen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Reaktion auf die Schließung eines Warenhauses in Atlanta. Dem stehe eine möglicherweise höhere Kosteneffizienz im Produktversand gegenüber./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 02:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 02:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 4,612EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.