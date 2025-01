Klimaschutz-Unternehmen wachsen auf über 70 Mitglieder / Herausragende und umfassende Klimaschutzstrategien und Energieeffizienzmaßnahmen

Berlin (ots) - Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen startet mit fünf

neuen Mitgliedern ins Jahr. Erfolgreich stellten sie sich einem anspruchsvollen

und mehrstufigen Auswahlverfahren. Sie überzeugten mit vorbildlichen Leistungen

im Bereich der Energie- und Ressourceneffizienz.



Neue Klimaschutz-Unternehmen sind:





- ARGUS Additive Plastics GmbH- Spaleck GmbH & Co. KG- STABILO International GmbH- Veolia Holding Deutschland GmbH- WE-EF LEUCHTEN GmbHPhilipp Andree, Geschäftsführer Klimaschutz-Unternehmen e. V.: "Der stetigeZuwachs neuer Klimaschutz-Unternehmen zeigt, dass immer mehr Unternehmen beimbetrieblichen Klimaschutz vorbildlich vorangehen. Unsere neuen Mitglieder setzenmit nachhaltigen und innovativen Lösungen Klimaschutzmaßnahmen wirkungsvoll imeigenen Unternehmen um. Dabei orientieren sie sich an ihrerKlimaschutzstrategie, die Teil ihrer Unternehmens-DNA ist. Eindrucksvoll zeigensie, wie viel bereits heute im betrieblichen Klimaschutz erreicht werden kann.Im Namen des gesamten Vorstandsteams und der Geschäftsstelle heiße ich unserefünf neuen Mitgliedsunternehmen herzlich willkommen. Mit 72 Mitgliedern bringenwir den betrieblichen Klimaschutz weiter voran. Getreu unserem Verbandsmotto:vordenken, vorleben, vorangehen."Seit 2009 zeichnen das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK), dasBundesumweltministerium (BMUV) und die Deutsche Industrie- und Handelskammer(DIHK) Unternehmen für besonderes Klimaschutzengagement aus. Die fünf neuenKlimaschutz-Unternehmen wurden erfolgreich von einem unabhängigenExpertengremium begutachtet und geprüft. Das mehrstufige Auswahlverfahren fandunter strengen Kriterien statt.Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Klimaschutz-Unternehmen, Mehrwerteneiner Mitgliedschaft und Hinweisen zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf derWebsite des Verbands (https://www.klimaschutz-unternehmen.de/mitglied-werden/) .Der Verband Klimaschutz-Unternehmen versteht sich als ein branchenübergreifendesUnternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen derklimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sindUnternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder dieAnpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mitihren Best Practices zeigen die Klimaschutz-Unternehmen modellhaft, wie Energie-und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.Pressekontakt:Florian BeißwangerPressesprecherKlimaschutz-Unternehmen e.V.Tel.: +49 170-66 40 22 0mailto:beisswanger@klimaschutz-unternehmen.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155641/5949504OTS: Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V.