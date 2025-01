Genossenschaften stärken Bayerns Regionen

München (ots) - Die Genossenschaftsidee erlebt in Bayern weiterhin eine

beeindruckende Erfolgsgeschichte. Insgesamt 33 neu eingetragene Genossenschaften

im Jahr 2024 belegen, dass das Modell nach wie vor attraktiv ist. Besonders im

Bereich der Erneuerbaren Energien hat sich der Gründungsboom fortgesetzt: 23 der

neu eingetragenen Genossenschaften dienen der gemeinschaftlichen Umsetzung von

Wind-, Photovoltaik- und Wärmeprojekten.



"Das Genossenschaftsmodell bietet Lösungen für viele aktuelle Herausforderungen

der Menschen und ihrer Regionen", erklärt Stefan Müller, Präsident des

Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), am Mittwoch in München: "Gerade bei der

Energiewende kommen Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gemeinsam nachhaltige

Projekte zu realisieren und unabhängiger von globalen Energiemärkten zu werden."

Die neuen Energiegenossenschaften investieren knapp 70 Millionen Euro und

beantragten Fördermittel in Höhe von rund 18 Millionen Euro. Diese Projekte

tragen dazu bei, Kapital, Arbeit und Rohstoffe nachhaltig in den Regionen

einzusetzen und eine Energiewende in Bürgerhand umzusetzen.





