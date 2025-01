Airbus: Jahresziel bei Auslieferungen erreicht

Die Nummer 1 im weltweiten Flugzeugbau, das deutsch-französische Unternehmen Airbus (NL0000235190), hat mit der Auslieferung von 766 Maschinen im vergangenen Jahr seine Produktion gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent gesteigert und seine Marktführerschaft gegenüber Boeing bestätigt. Aufgrund von Lieferkettenproblemen und Engpässen bei Zulieferern hatte CEO Faury Mitte 2024 das Auslieferungsziel von 800 auf 770 Maschinen reduziert. Nun wurden allein im Dezember 123 Maschinen ausgeliefert und 99 neue Orders entgegengenommen. Am 20.2.25 wird Airbus zum Gesamtjahr 2024 berichten. Aktuell notiert die Aktie ca. 10 Prozent unter 5-Jahres-Hoch; mit einer Zertifikate-Strategie können Anleger bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000DQ2TNA5 der DZ Bank bietet bei einem Preis von 121,50 Euro einen Sicherheitspuffer von 11 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 150 Euro errechnet sich eine Renditechance von 9,85 Euro oder 16,2 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.6.25 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Barausgleich auf Schlusskursniveau.

Bonus-Strategie mit 26 Prozent Puffer (Juni)

Wer mehr Puffer sucht, findet ihn beim Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000SY9HXT7): Sofern die Barriere bei 115 Euro (Puffer 26 Prozent) bis zum 20.6.25 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 160 Euro. Beim Kaufpreis von 152,65 Euro beläuft sich der maximale Gewinn auf 7,35 Euro oder 10,6 Prozent p.a. Mehr als 1 Prozent Abgeld. Im negativen Szenario: Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PG21PS6) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen festen Kupon von 10 Prozent p.a., was durch den Kaufpreis zu pari auch der effektiven Rendite entspricht. Sollte die Aktie am 19.12.25 unter dem Basispreis von 150 Euro notieren, erhalten Anleger 6 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 150 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Bei Airbus läuft derzeit alles nach Plan – wer davon ausgeht, dass das Unternehmen mit dem Gesamtjahresergebnis auch einen positiven Ausblick veröffentlicht und die Lieferengpässe sich nicht wieder verschärfen, kann mit Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren und einen Puffer gegen moderate Rücksetzer einsetzen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de