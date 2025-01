Jaga stärkt seine Zukunft mit neuem CEO und strategischem Investitionspartner Vybros Capital Partners

Diepenbeek, Belgien/Würselen, Deutschland (ots) - Jan Battheu (ex-Delta Light

Group) wird zum CEO ernannt, Jan Kriekels bleibt als Vorsitzender, Innovations-

und Markenbotschafter an Bord



Jaga, ein international agierender Pionier im Bereich ökologischer Lösungen für

Heizung, Lüftung und Kühlung, beginnt heute mit Jan Battheu als neuem CEO und

Vybros Capital Partners (VCP) als strategischem Investitionspartner ein neues

Kapitel. Der frühere CEO Jan Kriekels ist weiterhin maßgeblich am Unternehmen

beteiligt und bleibt auch als Vorsitzender des Verwaltungsrats und Direktor für

Innovation und PR aktiv, wobei er sich auf die Produktentwicklung und die

Vermittlung der Vision von Jaga konzentriert. Diese Zusammenarbeit fällt mit der

Beschleunigung der Energiewende zusammen und bietet Jaga neue Wachstumschancen

durch Investitionen in Technologie, Produktentwicklung und eine breitere

internationale Marktaufstellung.









Die Zusammenarbeit mit VCP ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum von

Jaga, das neben seinem Hauptsitz im belgischen Diepenbeek auch Niederlassungen

in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Kanada

hat.



Guy Vande Vyvere, geschäftsführender Gesellschafter von Vybros Capital Partners:

"Unsere Investition in Jaga soll das Wachstum unterstützen und die Mission des

Unternehmens beschleunigen: die Herstellung hochwertiger, nachhaltiger Produkte,

die einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Wir glauben an die Kraft

der innovativen Vision und des engagierten Teams von Jaga und freuen uns darauf,

Teil dieses neuen Kapitels zu sein."



Nachhaltigkeit und Innovation als treibende Kräfte.



Auch mit VCP an Bord baut Jaga auf seine starke Tradition der Innovation und

Nachhaltigkeit, wobei die Werte und die Kultur, die die Marke so beliebt machen,

auch weiterhin gewahrt bleiben. Deshalb setzt sich Jaga auch künftig für die

nachhaltige Verwendung von Rohstoffen, saubere Produktionsmethoden und einen

geringeren Energieverbrauch ein.



Pressekontakt:



Stef Brebels

mailto:sbrebels@jaga.de

JAGA Deutschland GmbH

+4915167552800

http://www.jaga.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178326/5949550

OTS: Jaga Deutschland GmbH







