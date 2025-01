Daimler Truck mit Großauftrag für Elektro-LKW

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8) meldete am 14.1.25 den bisher größten Auftrag der Firmengeschichte für Elektro-LKW: Amazon.com habe 200 schwere E-LKW vom Typ Mercedes-Benz eActros 600 bestellt. Der Online-Händler will die E-LKW in Deutschland und Großbritannien einsetzen und bereits im laufenden Jahr in die Flotte integrieren. Geplant ist, die 40-Tonner sollen im Mittelstreckennetz zwischen den einzelnen Fulfillment- und Sortierzentren sowie den Zustellbasen einzusetzen. Daimler Truck wird am 14.3. zum Gesamtjahr 2024 berichten.

