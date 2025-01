Skoda Auto liefert 2024 weltweit 926.600 Fahrzeuge an Kunden aus (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Der tschechische Autohersteller steigert seine

> Die meistverkauften Modelle waren Octavia (215.700 Fahrzeuge; +12,4 % im

Vergleich zum Vorjahr), Kamiq (126.000; +8,2 %) und Fabia, der im Vergleich zum

Vorjahr am stärksten zugelegt hat (117.100; +24,1 %)



> Skoda verzeichnet Zuwächse vor allem auf europäischen Märkten; die größten

absoluten Steigerungen gab es in Deutschland, der Türkei, im Vereinigten

Königreich, Polen und Spanien





> Kundennachfrage nach dem batterieelektrischen Enyaq mit 79.500 Auslieferungenweiterhin stark (-2,6 % im Vergleich zum Vorjahr)> Skoda startet mit dem jüngsten und umfassendsten Produktportfolio derUnternehmensgeschichte in das Jahr 2025: Verkäufe von Elektrofahrzeugen werdenvom neuen batterieelektrischen Kompakt-SUV Elroq und dem kürzlich präsentiertenneuen Enyaq getrieben, das SUV-Modell Kylaq unterstützt das Wachstum in IndienSkoda Auto hat mit 926.600 ausgelieferten Fahrzeugen 2024 ein starkes Ergebniserreicht. Der tschechische Autohersteller trotzte damit einem ausgesprochendynamischen Marktumfeld und erzielt einen Zuwachs von 6,9 Prozent gegenüber demVorjahr. Deutschland bleibt mit 187.100 Auslieferungen der größte Einzelmarktder Marke und legt um 29.200 Fahrzeuge im Vergleich zu 2023 zu. Signifikanteabsolute Zuwächse gab es auch in der Türkei (+8.600), im Vereinigten Königreich(+8.400), in Polen (+7.500) und Spanien (+6.200). Der aufgewertete Octavia wahrtmit 215.700 Auslieferungen (+12,4 %) seinen Status als Skoda Bestseller. Trotzzunehmendem Wettbewerb und einem branchenweiten Nachfragerückgang nachElektrofahrzeugen erfährt die Enyaq-Modellfamilie großes Kundeninteresse. Skodasetzte die Aktualisierung seiner weltweiten Showrooms im Einklang mit der neuenMarkenidentität fort und hat bis heute über 230 Händlerauftritte erneuert. Mitdem jüngsten und umfassendsten Modellportfolio der Unternehmensgeschichte, dasnun zwölf Modellfamilien zählt, ist die Marke zum Start in das Jahr 2025 fürweiteres Wachstum aufgestellt. Dazu gehören das batterieelektrische undpreislich besonders attraktive SUV-Modell Elroq, der neue Enyaq und der Kylaq.Dieses Kompakt-SUV soll die Verkaufszahlen auf dem indischen Markt antreiben.Klaus Zellmer, Skoda Auto Vorstandsvorsitzender, kommentiert: "Es isterfreulich, die positive Kundenresonanz zu sehen, die das Wachstum unsererAuslieferungen 2024 trotz eines unbeständigen Marktumfelds angetrieben hat. MitBlick auf die neuen oder aufgewerteten Modelle über unser gesamtes Portfoliohinweg bin ich jedem Skodianer sehr dankbar, der unsere Fahrzeuge konstruiert,