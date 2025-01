Sky Stream Hotel - Das ultimative Fernseherlebnis für Hotelgäste (FOTO)

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 15. Januar 2025 - Sky Deutschland freut sich,

den offiziellen Marktstart von Sky Stream Hotel bekannt zu geben, einer

revolutionären Lösung, die das Fernseherlebnis für Hotelgäste auf ein neues

Niveau hebt. Mit Sky Stream Hotel können Hotelgäste einfach und bequem alle

Entertainment-Inhalte von Sky und Free-TV-Sender in HD-Qualität über eine

intuitive Benutzeroberfläche genießen.



Sky Stream Hotel ist ein kompaktes und nutzerfreundliches System, welches über

das Internet auf jedem Fernseher im Hotelzimmer betrieben werden kann. Die

innovative Technologie ermöglicht es den Gästen, ihre Lieblingsinhalte schnell

und einfach zu finden.





An Herausforderungen der Hotellerie angepasstIn der Hotellerie steht das Wohlbefinden der Gäste im Mittelpunkt. Einunvergesslicher Hotelaufenthalt soll sich durch eine gehobene Ausstattung undein Extra an Komfort vom Alltag abheben. Dazu gehören auch moderneUnterhaltungsmöglichkeiten, die jedoch oft hinter den Erwartungen der Gästezurückbleiben. Während früher das Hotel-Fernsehen eine größere Sendervielfaltals zu Hause bot, hinkt es heutzutage den hochauflösenden Streaming-Diensten imheimischen Wohnzimmer hinterher.Mit Sky Stream Hotel ist damit Schluss: Sky bringt die nahtlose Integration derStreaming-Welt in das Hotelerlebnis. Das umfassende Sky Entertainment Angebotund lineare Kanäle in HD-Qualität bietet den Gästen ein unvergleichlichesFernseherlebnis, dass den Hotelbesuch maßgeblich aufwertet. DieBenutzeroberfläche von Sky Stream Hotel ist intuitiv gestaltet und bietetzahlreiche innovative Funktionen, die das Navigieren durch die vielfältigenInhalte erleichtern.Angesichts steigender Betriebskosten bietet Sky mit Sky Stream Hotel derHotellerie eine Möglichkeit, die Unterhaltungsangebote zu modernisieren, ohnekostspielige Investitionen.Hotelgäste entdecken schnell die VorteileSky Stream Hotel bietet Hotelgästen eine Vielzahl von Vorteilen, die ihrenAufenthalt noch angenehmer gestalten:- Smarte Benutzeroberfläche: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es denGästen, schnell und einfach durch die verschiedenen Inhalte zu navigieren undihre Lieblingssendungen zu finden- Intuitiver Zugang: Einfache Suche per Sprachsteuerung- Riesige Auswahl an Entertainment auf Abruf (On Demand)- Aktuelle Blockbuster, tausende Filme, Serien und mehr- Lineares TV: Inhalte von Sky sowie mehr als 50 öffentlich-rechtliche undprivate TV-Sender in HD-Qualität- Bester Live-Sport: Sky Live-Sport mit Fußball-Bundesliga, allen Spielen der 2.