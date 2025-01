Kepler Cheuvreux-Empfehlungen treiben Nemetschek und SAP an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux hat die Aktien des Bausoftware-Anbieters Nemetschek am Mittwoch angetrieben. Sie schnellten zum Handelsstart bis auf 98,25 Euro nach oben; gegen Mittag waren sie mit einem Plus von noch 3,8 Prozent auf 97,55 Euro weiterhin unter den Favoriten im MDax . Damit ringen sie weiter mit dem Anfang November gestarteten kurzfristigen Abwärtstrend. Allerdings hatten sie auch zuvor binnen rund zwei Jahren um etwa 155 Prozent zugelegt.

Auch SAP -Aktien profitierten von einem positiven Kommentar von Kepler Cheuvreux. Analyst Laurent Daure zählt die Papiere der Walldorfer in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung zu den Top-Werten im Bereich IT und Software für 2025. Er betonte, sein neues Kaufvotum sei etwas kurzfristigerer Natur als gewöhnlich, da er gerade in den kommenden Quartalen mit anziehender Ergebnisdynamik rechne. Der Experte hob das Kursziel von 230 auf 275 Euro an. Für die SAP-Anteilsscheine ging es zur Wochenmitte um gut ein Prozent nach oben auf einen neuerlichen Rekord von rund 250 Euro./mis/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,89 % und einem Kurs von 97,55 auf Tradegate (15. Januar 2025, 12:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,07 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 307,43 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,33EUR. Von den letzten 9 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von -8,09 %/+15,88 % bedeutet.