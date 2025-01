Südkorea bereitet umfassende Krypto-Gesetzgebung für 2025 vor

Südkoreas erster Regulierungsrahmen für Kryptowährungen, der im Juli letzten Jahres in Kraft trat, zielte darauf ab, Investoren durch strengere Anforderungen an Krypto-Börsen zu schützen. Dazu gehörte unter anderem die Verpflichtung, mindestens 80 Prozent der Kundeneinlagen in Krypto-Assets in sogenannten Cold Wallets zu lagern, die von den eigenen Mitteln der Anbieter getrennt sind.

Die geplante zweite Phase der Regulierung soll laut Kim So-young einen umfassenden und systematischen Ansatz verfolgen, der sowohl Dienstleister als auch Nutzer und den Kryptomarkt insgesamt berücksichtigt. Zu den diskutierten Themen gehörte auch die Erhöhung der Transparenz bei neuen Kryptowährungs-Listings auf Börsen sowie die Einführung ähnlicher Offenlegungspflichten wie sie für traditionelle Finanzunternehmen gelten.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Regulierung von Stablecoins im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt der geplanten Gesetzgebung liegt auf der Regulierung von Stablecoins. Die Behörden prüfen dabei globale Praktiken in Bezug auf das Management von Reservevermögen und die Rechte der Nutzer auf Rückzahlungen. Südkorea ist mit seinem aktiven Kryptomarkt und der weltweit drittgrößten Krypto-Börse Upbit eine zentrale Drehscheibe für digitale Vermögenswerte.

Entscheidung über Unternehmensinvestitionen in Krypto vertagt

Die Frage, ob Unternehmen zukünftig eigene Konten für den Handel mit Kryptowährungen eröffnen dürfen, wurde vorerst aufgeschoben. Die Regulierungsbehörden wollen diese Entscheidung erst nach weiteren Diskussionen treffen. Kim So-young erklärte, dass die Prüfungen zu diesem Thema fast abgeschlossen seien und die Ergebnisse bald vorgestellt würden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 96.594$ auf CryptoCompare Index (15. Januar 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!