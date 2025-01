Omada und Microsoft vereinen mit neuer Partnerschaft KI und IGA

MSFT-Depotanteil-Zukunfts-Depot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja und? Wieder ein Beweis deiner kurzsichtigen Sichtweise auf Markt und Einzelaktien im Besonderen.Was genau ist jetzt so schlimm an dieser Performance? Sich einen bestimmten Zeitabschnitt auszuwählen, um jetzt sogar eine MSFT zu dissen, ist typisch für jemanden wie dich. Genau so typisch auf sachlichen Content ausschließlich mit Beleidigungen zu antworten. Und warum? Weil der @ nicht in der Lage ist auf der sachlichen Ebene zu kommunizieren und der überwältigende Mehrheit an diesem Forum ist dies bewusst und möchte aus diesen Gründen nichts mit dir zu tun haben. Und dann wirft der größte NVDA-Pusher bei Wallstreet anderen Usern "unterjubeln" vor, weil sie "Vorschläge" für Qualitätsaktien machen, die vom Forum explizit gewünscht werden und die jeder für sich annehmen oder negieren kann. Apropos Vorschläge. Von dir höre ich seit Monaten nur die Erwähnung deines One-Trick-Ponys NVDA. Und wenn dir langweilig wird, weil dein Gipfelstürmer eine Pause einlegt, besuchst du Foren wie z.B. Nike, Amazon und jetzt wohl auch MSFT, um anderen ihre Naivität vorzuwerfen hier investiert oder an der Aktie interessiert zu sein. Selbst aber, hast du nie eine gute Idee und eine sachliche Erläuterung, die als Alternative herhalten könnte.Verlangst von allen Usern immer "Substanz", die du selbst aber nie einbringst, sondern im besten Fall krude Einzeiler, die außer dir hier niemand versteht. Wenn dir jemand eine sachliche Frage stellt, kommt nichts außer Beleidigungen, damit niemand bemerkt, dass ein Blender wie du gar keinen echten Content liefern könnte. Davon abgesehen, geht es dich einen Dreck an, wer sich wo investiert @ , denn tatsächlich dürfen die Leute hier selbst entscheiden, wo sie ihr Geld anlegen oder eben auch Mal versenken. Und gerade du, der glaubt der NVDA-Thread wäre sein Besitz und jeden runtermacht, der auch nur einen Hauch von Kritik äußert, schlägt permanent an Foren auf, deren Aktien er nicht besitzt, um die dortigen Aktionäre/Interessenten mit seinen einfältigen Einzeilern glaubt belehren zu müssen.Übrigens schreibe ich diese Antworten nicht explizit für dich, sondern für das Forum, damit sie sehen, dass du keinen Schimmer von Anlagestrategie und Einzelaktien im Besonderen hast. Plusterst dich seit Monaten mit einer NVDA auf und hast davon abgesehen genau 0%-Content zu liefern. Abgesehen von netten Vorwürfen an andere Mitglieder, sie wären als "Maler" und "Plauderer" unterwegs, was aber wohl merkwürdigerweise Attribute sind, die genau hier am Forum nachgefragt scheinen. Dir fallen gewiss noch andere Nettigkeiten ein, lieber @ , aber am Ende wird alles so bleiben wie schon immer. Du wirst die Leute hier niemals von Skills überzeugen können, die du nur vorgibst zu haben und das Feedback auf dein Tun hier, spricht eine eindeutige Sprache.Ach ja, du musst mir nicht antworten, um weiterhin den MSFT-Thread mit deinem Unsinn zu malträtieren. Was Kommunikation angeht, werde ich keine weitere Sekunde an jemanden wie dich vergeuden, sondern mich um das Wesentliche konzentrieren = Aktien. Also genau die Thematik, weshalb die Leute hier sind. Die wollen sachlichen Content und niemanden, der glaubt ein öffentliches Forum als seine private Kloschüssel nutzen zu können.