JPMorgan wartet mit Knaller-Zahlen auf

Außerdem teilte die Bank mit, dass die neueste Prognose für die Nettozinserträge im Jahr 2025 um 2 Milliarden US-Dollar höher ausfallen als die vorherige Schätzung, was Analysten zu der Annahme veranlasste, dass die Nettozinserträge 2025 ebenfalls die Erwartungen übertreffen könnten.

Neben JPMorgan berichten auch Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup am Mittwoch über ihre Quartals- und Jahresergebnisse, während Bank of America und Morgan Stanley ihre Zahlen am Donnerstag veröffentlichen werden.

"Bankgewinne sind immer ein effektives Mittel, um den Puls der Wirtschaft und der Verbraucher zu fühlen, insbesondere in Bezug auf Kreditnutzung und -rückzahlung", sagte Michael Landsberg, Chief Investment Officer von Landsberg Bennett Private Wealth Management.

„Die großen Banken geben uns oft einen guten Einblick in das, was wir von den eher verbraucherorientierten Unternehmen erwarten können, die ihre Gewinne später in der Gewinnsaison veröffentlichen. Wenn die Kreditkartennutzung steigt, ist das normalerweise ein gutes Zeichen für Unternehmen, die direkt an Verbraucher verkaufen."

Die Aktie von JPMorgan bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain, mit einem leichten Plus von rund einem Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 243EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

