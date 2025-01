TSMC übertrifft Erwartungen: KI-Boom lässt Nettogewinn um +57 Prozent steigen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der weltweit führende Auftragshersteller von Halbleitern, hat beeindruckende Zahlen für das vierte Quartal 2024 vorgelegt: Der Gewinn je Aktie stieg auf 14,45 Neue Taiwan-Dollar (2,24 US-Dollar je ADR), ein Plus von 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 38,8 Prozent auf 868,46 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, während der Nettogewinn ebenfalls um 57 Prozent auf 374,68 Milliarden Neue Taiwan-Dollar zulegte.

Die Rentabilität ist mit einer Bruttomarge von 59 Prozent, einer operativen Marge von 49 Prozent und einer Nettogewinnmarge von 43,1 Prozent nach wie vor beachtlich.

TSMC profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Hochleistungschips für KI-Anwendungen, 5G und High Performance Computing. Insbesondere die 3-nm-Fertigung, die im vergangenen Jahr in die Massenproduktion eingeführt wurde, gilt als entscheidender Wachstumstreiber. Wendell Huang, Senior Vice President und CFO von TSMC, sieht in den jüngsten Zahlen eine Bestätigung der strategischen Investitionen in modernste Fertigungstechnologien.

Mit diesen Rekordergebnissen unterstreicht TSMC seine führende Position in der globalen Halbleiterindustrie. Investoren und Marktbeobachter erwarten, dass das Unternehmen auch im laufenden Jahr von der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Chips profitieren wird. Die Aktie dürfte von den starken Fundamentaldaten profitieren und bleibt ein wichtiger Akteur im Technologiesektor.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 206,8EUR auf NYSE (16. Januar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.





