Schlüsselindustrie Pharma stärken / Pharma Deutschland fordert gute Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und für den Standort Deutschland

Berlin (ots) - Anlässlich der kommenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025

fordert der Verband Pharma Deutschland bessere Rahmenbedingungen für

Innovationen, Standortsicherung und Gesundheitsversorgung.



"Die Pharmabranche ist mehr als nur ein Wirtschaftszweig - sie ist

Schlüsselindustrie für Deutschlands Zukunftsfähigkeit", erklärt Dorothee

Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Unsere Vorschläge

zielen darauf ab, Deutschland als Standort für Gesundheitsinnovationen zu

stärken und die Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung zu verbessern."





Der Verband adressiert dabei vier zentrale Herausforderungen: die Gewährleistungder Versorgungssicherheit durch stabile Lieferketten, die Reformierung derNutzenbewertung, die Stärkung der Patientenautonomie durch Selbstmedikation,sowie die Sicherstellung einer verantwortungsvollen Abwasserpolitik.Um die medizinische Grundversorgung zu gewährleisten, müssen resilienteLieferketten und Anreize für den Standort Europa geschaffen werden. Dieserfordert gezielte Maßnahmen, wie die Förderung der Produktionversorgungskritischer Wirkstoffe und Arzneimittel. Notwendig sind zudemAnpassungen der Rahmenbedingungen, um auskömmliche Preise zu ermöglichen undwettbewerbsfähig produzieren zu können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt aufLieferketten und der Versorgungssicherheit.Für die Nutzenbewertung neuer Arzneimittel fordert Pharma Deutschland eineReform des Bewertungsverfahrens, um das Verfahren zukunftsfähig zu machen, andie medizinischen Möglichkeiten anzupassen sowie transparentereEntscheidungskriterien zu ermöglichen. Zudem setzt Pharma Deutschland auf dieFörderung der Selbstmedikation. Die Branche sieht in rezeptfreien Arzneimittelneinen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems. Jeder fürSelbstmedikation ausgegebene Euro spart 14 Euro für die gesetzlicheKrankenversicherung und 4 Euro für die Volkswirtschaft. Ziel ist es, dieEigenverantwortung und Autonomie der Patientinnen und Patienten zu stärken undihnen durch qualifizierte Beratung in Apotheken zu ermöglichen, gesundheitlicheEntscheidungen selbstbewusst und informiert zu treffen.Ebenso ist die Einführung einer weiteren Klärstufe zur Entfernung vonMikroverunreinigungen aus Sicht der Pharmabranche umweltpolitisch sinnvoll.Pharma Deutschland fordert die neue Bundesregierung jedoch auf, sich für einegründliche Überarbeitung der Richtlinie einzusetzen. Ziel muss eine faireLastenverteilung zwischen allen Beteiligten sein, die auf transparenten Regelnbasiert, ohne einzelne Branchen unverhältnismäßig zu belasten.