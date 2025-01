Amazon: Starker Jahresendspurt erwartet: Kursziel hochgeschraubt

Die Investmentbank HSBC erwartet ein starkes viertes Quartal 2024 und hebt das Kursziel von 225 auf 270 US-Dollar an. Besonders die anhaltende Dynamik in Amazons Cloud-Sparte AWS, steigende Profitabilität im E-Commerce und ein ehrgeiziger Investitionsplan für 2025 treiben die positive Einschätzung.

"Wir erwarten ein starkes Jahresendquartal - ein "more of the same" - im besten Sinne des Wortes", schreibt HSBC-Analyst Christopher Jonen.

Amazon hat die obere Spanne seiner operativen Gewinnprognose sieben Quartale in Folge übertroffen – und Q4 dürfte laut den Analysten keine Ausnahme werden. Die HSBC liegt mit einer Prognose von 5,3 Prozent Zuwachs für den operativen Gewinn über dem Konsens und sieht AWS-Wachstum sowie Effizienzgewinne als die Haupttreiber. Auch die Werbeeinnahmen und die Margen im internationalen E-Commerce tragen zur positiven Entwicklung bei.

Die Analysten rechnen für 2025 mit einem Umsatzplus von 20 Milliarden US-Dollar allein in der AWS-Sparte, getrieben von neuen Cloud-Migrationen und einem wachsenden Fokus auf generative KI. Der geplante Kapitalsprung von 95 Milliarden US-Dollar (+20 Milliarden US-Dollar gegenüber 2024) wird als klares Signal für steigende Cloud-Nachfrage gewertet – auch wenn kurzfristig der freie Cashflow belastet wird.

Trotz moderaterem EBIT-Wachstum (+23 Prozent für 2025e) sieht die Bank of America nachhaltige Fortschritte bei der Profitabilität. Amazon ernte die Früchte vergangener Investitionen in KI, Cloud, Werbung und Logistik. Mit einem geschätzten Kurspotenzial von 22 Prozent bleibt die Aktie für die Analysten ein klarer Kauf.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 215,3EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 18:08 Uhr) gehandelt.





