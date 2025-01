Fortuna gibt den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden San Jose Mine in Mexiko bekannt

Vancouver, 15. Januar 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining- ... - freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche schriftliche Vereinbarung (die „Letter Agreement“) über den Verkauf (die „Transaktion“) seiner 100-prozentigen Beteiligung an der Compañia Minera Cuzcatlan S.A. de C.V. („Cuzcatlan“) an Minas del Balsas S.A. de C.V. („MDB“), ein privates mexikanisches Unternehmen, abgeschlossen hat. Cuzcatlan ist zu 100 Prozent an der Mine San Jose im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca beteiligt. Nach dem Verkauf wird Fortuna keine Anteile mehr an der Mine San Jose haben, mit Ausnahme der unten beschriebenen Netto-Schmelzabgabe. Die Mine San Jose sollte ab Anfang 2025 schrittweise geschlossen werden.