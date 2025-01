Konica Minolta präsentiert mit dem CM-3700A Plus einen neuen Standard in der Farbmessung NIEUWEGEIN, Niederlande, 15. Januar 2025 /PRNewswire/ - Konica Minolta hat das CM-3700A Plus auf den Markt gebracht, ein Spitzen-Spektralphotometer, das für höchste Ansprüche an Präzision und Zuverlässigkeit in der Farbmessung entwickelt wurde. …