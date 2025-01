Jetzt aber aufgepasst!

Nicht nur der EuroStoxx 50, sondern auch der deutsche Leitindex DAX stehen in den Startlöchern, um ihre kurzzeitigen Konsolidierungen auf der Oberseite aufzulösen und damit frische Kaufsignale zu etablieren. Bei einem Punktestand von über 5.075 Punkten könnte der EuroStoxx 50 demnach wieder durchstarten und Aufwärtspotenzial an 5.258 Punkte aktivieren, ein mittelfristiges Ziel darüber liegt bei 5.733 Zählern und würde sich für ein dementsprechendes Investment auf der Oberseite anbieten. Auf der Unterseite ist der Index zunächst durch den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 4.825 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, darunter würden jedoch empfindliche Verluste in den Bereich der rechten Schulter bei 4.688 Punkten drohen. Pb bei dieser Entwicklung ein späterer Ausbruch auf der Oberseite zustande kommt, muss an dieser Stelle bezweifelt werden.

EuroStoxx 50 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: