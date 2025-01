Spritpreise steigen weiter / ADAC registriert fünfte Woche in Folge höhere Kraftstoffpreise / Rohölpreis im Wochenvergleich um etwa drei US-Dollar gestiegen (FOTO) Die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland müssen in den ersten Wochen des Jahres spürbar höhere Kraftstoffpreise verkraften. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Preise an den Zapfsäulen in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im …