Nachlassen der Inflationssorgen treibt Kurse an

Depotentwicklung 2024

Depotgewichtung – TOP 5

TOP 3 - Dividendenzahler

Bisherige Dividendenhistorie des Aktiendepots

Ein letzter Ausblick

Ein börsenstarkes, aber privat auch schönes Jahr 2024 ist nun Geschichte. Dennoch sollte etwas Zeit sein, sich das Ganze mal im Rückspiegel anzuschauen. Passend dazu noch ein schöner Schnappschuss aus unserem Urlaub im Allgäu im vergangenen Jahr:Das investierte Kapital stieg um die Neuinvestitionen in Höhe von 11.121,51 € von zuvor 60.790,59 € auf nun 71.912,10 €.Der Depotwert des Aktiendepots stieg von 103.675,13 € auf 123.517,16 €, was einem Plus YTD von 19,14 % entspricht. Zieht man die Neuinvestitionen vollständig ab, würde ein Kursplus von 8,41 % übrigbleiben. Die Performance ist somit nicht überwältigend, für mich aber zufriedenstellend – immer mit dem Wissen, dass die aktuellen Buchwerte auch kaum von Bedeutung sind.Das Rekordhoch im Depot lag zwischenzeitlich (September 2024) sogar noch ca. 10.000 € höher. Der Kursrückgang bei Atoss sorgte dann hauptsächlich für den Rückgang des Depotwertes.Mit Stand zum 31.12.2024 ergaben sich folgende TOP 5 in der Depotgewichtung auf Grundlage der Schlusskurse des abgelaufenen Jahres:1. Atoss Software = 36,59 %2. BAT = 6,32 %3. Altria = 6,06 %4. Shell = 6,03 %5. 3M = 5,02 %HINWEIS: Alle Berechnungen anhand der tatsächlich erhaltenen Nettodividenden in EUR.In Bezug auf die ausgezahlten Beträge ergibt sich folgende Rangliste:3. Altria mit 447,36 €2. BAT mit 520,14 €1. Atoss mit 674,00 €In Bezug auf die persönliche Dividendenrendite ergibt sich folgende Rangliste:3. Altria mit 6,91 %2. Intesa Sanpaolo mit 12,87 %1. Atoss mit 76,53 %In den nächsten Tagen präsentiere ich noch eine Übersicht zur Performanceentwicklung aller einzelner Positionen aus allen Depots. Hier gibt es dann noch ein paar weitere Aktien, ETFs und Fonds inkl. ausgezahlter Dividenden bzw. Ausschüttungen.Die Liste ist noch in Bearbeitung…