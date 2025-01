pferdewetten.de AG (von Montega AG): Halten

Schmitti123 schrieb 11.01.25, 10:43

Schön das sich fremde Menschen um meine Investments sorgen- sowas kommt ja eher selten vor in einer Welt in dem Missgunst und Lästerei vorherrschen :-)

Kleine Kapitalmarktkunde- es handelt sich um eine KE mit !! Bezugsrecht- die ich entsprechend meiner Bezugsrechte zeichnen werde.

Ob das eine gute Idee ist, wird das 1 Quartal 2025 dann zeigen- denn da entscheidet sich wohin die Reise geht & ob die Ente hinten noch fett wird.

Da ich nur 3 Aktien-Positionen besitze (Pferdewetten.de, Freenet, msg life) - alle bereits einige Jahre habe ich genug Zeit mich durchaus intensiv mit dem Marktumfeld der jeweiligen AG zu befassen.

Zu dem geredeten 25 % Unsinn: In wie wert ein garantierender Back Stop Investor (der natürlich immer sinnvoll ist) überhaupt Aktien zu dem doch sehr niedrigen Kurs der KE´s bekommt wird man sehen- dafür eignen sich ja nur die Bezugsrechte die nicht ! ausgeübt werden. Also wird hier wieder mal etwas völlig Falsches ("neuer Investor hat fast 25 % am Ende") suggeriert um irgendwie Panik zu verbreiten. Ich würde da eher auf eine 2-5 % Beteiligung am Ende tippen aber bald wissen wir ja wer Recht hatte.



Mein Anlagezeitraum betrug immer bis Ende 2027 bei dieser AG , daran hat sich nichts geändert- auch wenn die bisherige Expansion von vielen Pleiten, Pech & Pannen mitgeprägt war gibt es immerhin bereits wohl über 200 Franchiser. Und jeder Laden ist ja irgendwann mal aufgeräumt. Klar ist : 2025 wird das entscheidende Jahr des Herrn- nach zwei großen Verlustjahren- vieles was hier "diskutiert" oder besser gelästert wurde in der letzten Zeit war richtig aber deutlich mehr war aus meiner Sicht auch geschäftsschädigend übertrieben falsch aus welchen Beweggründen auch immer.

Dennoch muss sich jeder wie immer in solchen Diskussionsforen seine eigene Meinung bilden.

Meine n. Meinung gibt es nach den Zahlen zum 1 Q 2025.