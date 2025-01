Ja gibt's denn das? Plug Power mit guten Nachrichten!

Die Anteile von Wasserstoffwert Plug Power sind in den vergangenen Jahren einer der schlimmsten Kapitalvernichter überhaupt gewesen. Gegenüber dem Rekordhoch bei rund 73 US-Dollar hatte die Aktie im vergangenen Jahr zeitweise 97,8 Prozent an Wert verloren.

Plug Power erhält Großauftrag aus Australien

Am Mittwochmorgen hatte das Unternehmen endlich wieder gute Nachrichten im Gepäck. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgab, konnte ein umfangreicher Auftrag aus Australien an Land gezogen werden. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu.

Konkret geht es um die Lieferung von Elektrolyse-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3 Gigawatt. Die sollen künftig im Auftrag von Allied Green Ammonia (AGA) zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um ein Großprojekt, bei dem erneuerbare Energien – vorwiegend Solarstrom – zum Einsatz kommen sollen, um Wasserstoff und anschließend Ammoniak, eine Basischemikalie, herzustellen.

Riesige Anlage zur Herstellung von grünem Ammoniak geplant

Insgesamt 4,5 Gigawatt elektrischer Leistung sollen die Elektrolyse-Anlagen betreiben und so emissionsfreien Ammoniak erzeugen. Das Projekt strebt eine Herstellung von 2.700 Tonnen pro Tag an, was die im Aufbau befindliche Anlage zu einer der weltweit größten für die Ammoniaksynthese macht. AGA will damit Kunden sowohl in Asien als auch Europa beliefern.

CEO Andy Marsh zeigte sich begeistert über das Vorhaben: "Wir freuen uns, mit Allied Green Ammonia [...] zusammenzuarbeiten. Gemeinsam treiben wir nicht nur die Produktion von grünem Ammoniak voran, sondern unterstützen aktiv den globalen Übergang zu einer emissionsfreien Zukunft."

Aktie legt 9 Prozent zu, Rallye seit dem Jahreswechsel

Anleger teilen diese Begeisterung zur Wochenmitte. In einem freundlichen Gesamtmarktumfeld nach einem moderat ausgefallenen Inflationsbericht legen die Anteile um knapp 9 Prozent zu. Damit steht gegenüber dem Jahreswechsel ein beeindruckendes Plus von 36 Prozent zu Buche.

Neben einem etwas verbesserten Sentiment gegenüber der Branche dürfte für diese Entwicklung vor allem das Ende der Tax-Loss-Harvesting-Season verantwortlich sein. Darunter wird verstanden, dass Anleger zum Jahreswechsel Verlierer-Aktien aus dem Depot werfen, um die durch Gewinnmitnahmen entstandenen Kapitalerträge in erfolgreichen Investments zu reduzieren.

Bemerkenswert ist außerdem, dass sich die zinssensitiven Anteile gegen die stark gestiegenen Anleiherenditen durchsetzen konnte. Üblicherweise sorgen hohe Marktzinsen bei Plug Power aufgrund der Nettoverschuldung von 835 Millionen US-Dollar für fallende Kurse.

Fazit: Die grundsätzlichen Schwierigkeiten dürften bleiben

Der australische Chemiekonzern Allied Green Ammonia hat Bedeutendes vor und will eine der weltweit größten Anlagen zur Herstellung von grünem Ammoniak herstellen. Dazu benötigt das Unternehmen die Unterstützung von Plug Power, da zur Herstellung von Ammoniak Wasserstoff benötigt wird. Insgesamt soll Plug Power Elektrolyse-Anlagen mit einer Leistung von 3 GW liefern.

Dieser gewaltige Auftrag sorgt am Mittwoch für starke Kursgewinne, mit deren Hilfe die Aktie ihre Aufholjagd ausweiten kann. Wie immer nach kräftigen Kursanstiegen muss jedoch bezweifelt werden, wie nachhaltig der Trend ist. Denn ohne profitables Wachstum wird Plug Power weitere Verluste erleiden und sich immer wieder neu frisches Geld besorgen müssen – auf Kosten der Anleger.

Fans der Wasserstofftechnologie sollten daher unverändert auf profitable Player wie Linde, Air Liquide sowie Air Products & Chemicals setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,55 % und einem Kurs von 2,731EUR auf Tradegate (15. Januar 2025, 16:26 Uhr) gehandelt.

