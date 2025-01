Italian Trade Agency und 29 Markenartikler aus ganz Italien zeigen in vier Hallen elegantes Design und spannende Innovationen (FOTO)

Berlin/Frankfurt (ots) - Auch 2025 bietet die Italian Trade Agency (ITA) auf der

HEIMTEXTIL in Frankfurt ausgewählten italienischen Unternehmen

Ausstellungsmöglichkeiten an Gemeinschaftsständen in den Hallen 3.0, 4.2, 11.0

und 12.0. Begleitet von den Branchenverbänden TessiliVari und Disegnatori

Tessili präsentieren 29 Unternehmen aus ganz Italien ihre textile Kompetenz. Das

Spektrum reicht von etablierten, international erfolgreichen

Traditionsunternehmen bis hin zu aufstrebenden Newcomern. Ihr Angebot umfasst

Textildesign, Dekorations- und Einrichtungsstoffe sowie Badtextilien und

Bettwaren.



Unter dem gemeinsamen Dach "Visit Italy at HEIMTEXTIL 2025" präsentieren sie vom

14. bis 17. Januar 2025 die Vielfalt, die der italienische Markt für

Heimtextilien zu bieten hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte AbbVie Aktie Beiträge: 207 Beiträge:

Italien verfügt über ein reiches kulturelles Erbe, das die Kreativitätitalienischer Designer nach wie vor beflügelt. Mit modernen Interpretationenschaffen sie zeitgemäßes, zukunftsweisendes Design, das innovative Trends setzt.Italienische Heimtextilien auf Wachstumskurs - Exporte in die ganze WeltLaut Schätzungen des Centro Studi Confindustria erlebte der Textilsektor inItalien 2023 ein starkes Jahr und erzielte einen Umsatz von rund 26,12Milliarden Euro, was einem Plus von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. DieExporte stiegen auf fast 15,4 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 9,2 %. Eindeutliches Wachstum wurde bei der Verarbeitung von Wolle verzeichnet, die an derSpitze der in Italien produzierten Textilien steht, gefolgt von Strickwaren undBaumwollstoffen. Der Handelsüberschuss des Sektors stieg im Vergleich zumVorjahr um rund 898 Millionen Euro.Heimtextilien "made in Italy" lassen keine Wünsche offen.ITALIEN auf der HEIMTEXTIL 2025- Dienstag, 14. Januar, bis Donnerstag, 16. Januar, 9 bis 18 Uhr- Freitag, 17. Januar, 9 bis 17 UhrGemeinschaftsstände der Italian Trade Agency- Halle 3.0 A20- Halle 4.2 F35 + F45, G34 + G44- Halle 11.0 A78- Halle 12.0 D17 + D21Das Team der Italian Trade Agency (ITA) steht Ihnen an den Messetagen gern fürGespräche und weitere Informationen zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sind per E-Mail ( mailto:berlino@ice.it erreichbar.Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency bei derHEIMTEXTIL - (in alphabetischer Reihenfolge)- ACHILLE VALERA LISSONI (http://www.valera.it)- AL-OVER DESIGNS (http://www.alover.it)- ANGEL FABRIC (http://www.angelfabric.it)- ARTIGIANI DEL CASHMERE (http://www.artigianidelcashmere.com)- CLM DESIGN- DANZO (http://www.danzotex.it)- DISEGNI & CO (http://www.disegniandco.it)