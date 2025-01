Neues Allzeithoch: Diese Aufschneider-Aktie ist heute stark gefragt!

Das Geschäftsmodell ist lukrativ, denn Intuitive Surgical verdient nicht nur am Verkauf der Geräte, sondern auch an deren Wartung und Instandhaltung sowie am Verkauf von Verbrauchsmaterialien. Die Kursentwicklung spricht eine eindeutige Sprache: Mit einem Plus von 868 Prozent in 10 Jahren konnte die Aktie den US-Gesamtmarktindex S&P 500 um mehr als das Dreifache outperformen.

Umsatz steigt stark, +25 Prozent in Q4

Am Mittwoch gelingt den Anteilen ein neues Rekordhoch. Grund hierfür sind die am Mittag vorgelegten, vorläufigen Quartalszahlen, die erneut ein starkes Unternehmenswachstum unter Beweis gestellt und die Erwartungen der Analysten übertroffen haben.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 25 Prozent auf 2,41 Milliarden US-Dollar. Das sind 221 Millionen mehr als Experten erwartet hatten – ein gewaltiger Earnings Beat. Im gesamten Geschäftsjahr 2024 soll so ein Umsatz von 8,35 Milliarden US-Dollar erzielt worden sein, was gegenüber 2023 ein Plus von 17 Prozent darstellt.

Endgültige Zahlen kommen nächste Woche

Zum Gewinn äußerte sich das Unternehmen, das sein vorläufiges Umsatzergebnis im Rahmen einer von JP Morgan veranstalteten Gesundheitskonferenz bekanntgegeben hat, noch nicht. Das endgültige Ergebnis soll am Donnerstag kommender Woche vorgestellt werden.

Am überaus starken Schlussquartal hatte vor allem die große Zahl an Neuauslieferungen Anteil. Insgesamt installierte das Unternehmen 493 Operationssysteme, wovon 174 auf das neue da Vinci 5 Gerät entfallen sind. Damit konnten gegenüber dem Vorjahresquartal fast 20 Prozent mehr Roboter neu in den Umlauf gebracht werden, was sich künftig in höheren Service- und Materialerlösen niederschlagen wird.

Aktie mit neuem Rekordhoch

Anleger zeigten sich von den Zahlen begeistert. In einem nach dem moderat ausgefallenen Inflationsbericht konstruktiven Gesamtmarktumfeld konnte die Aktie zeitweise um mehr als 7 Prozent auf ein neues Rekordhoch zulegen. Am späten Nachmittag hat sich die Euphorie jedoch etwas abgekühlt und es stehen noch Gewinne von etwa 5,5 Prozent zu Buche.

Ungeachtet der Gewinnmitnahmen ist das neue Allzeithoch ein gutes Zeichen. In der technischen Analyse gelten solche als starke Kaufsignale. Das deutet darauf hin, dass die Aktie bei einer fortgesetzt ansprechenden Geschäftsentwicklung weiter steigen dürfte. Allzu genau sollten Anleger jedoch nicht auf die Bewertung des Unternehmens schauen, denn das für 2025 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bereits bei stolzen 68,6.

Fazit: Technisches Kaufsignal, aber hohe Bewertung

Intuitive Surgical ist ein Wachstumsunternehmen wie es im Buche steht. Zwar sorgte die Corona-Pandemie zeitweise für einen starken Einbruch sowohl der Geschäftsentwicklung als auch der Aktie. Da der Konzern mit seinen Operationsrobotern über ein starkes Produkt verfügt, konnte sich Intuitive Surgical rasch erholen und ist inzwischen wieder auf Wachstumskurs – auch dank der neuen Robotergeneration da Vinci 5, deren Anteil inzwischen auf ein Drittel aller Auslieferungen geklettert ist.

Die Aktie verteuerte sich zur Wochenmitte auf ein neues Rekordhoch, was ein Kaufsignal ist. Die Bewertung ist inzwischen jedoch sehr weit fortgeschritten. Wer daher an einem Einstieg in das Unternehmen interessiert ist, sollte auf eine Korrektur oder wenigstens eine Kursflaute warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion