Nel: Werksschließung und Stellenabbau – Aktie findet keinen Boden!

Gegen Mitte der Woche gab der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel bekannt, dass er sich angesichts einer schwachen Marktentwicklung und ausbleibender Aufträge zu drastischen Maßnahmen gezwungen sieht: Die Produktion in einer seiner norwegischen Fertigungsstätten wird vorübergehend eingestellt und zudem plant Nel, die Belegschaft an diesem Standort zu reduzieren.

"Der Markt für Technologien zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff hat sich langsamer entwickelt als erwartet", erklärte Konzernchef Håkon Volldal in einer Pressemitteilung. Während viele in der Branche auf einen rasanten Aufschwung der Wasserstoffwirtschaft spekulierten, blieb der Auftragseingang in den Jahren 2023 und 2024 hinter den Erwartungen zurück. Laut Nel sind zudem mehrere Kundenprojekte entweder verzögert oder drohen, komplett abgesagt zu werden.